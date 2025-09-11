テレビ朝日系ドラマ『しあわせな結婚』(毎週木曜21:00～)の囲み取材会が11日に都内で行われ、阿部サダヲ、松たか子、脚本家の大石静氏が登壇した。

※以下は、4日に放送された第8話のネタバレを一部含んだ内容です。これから視聴予定の方はご注意ください。

  • 松たか子

    松たか子

松たか子の“心に残る出来事”

きょう11日に最終回を迎える同作。4日放送の第8話では、ネルラの元婚約者・布勢(玉置玲央)を殺した真犯人が、当時11歳だった弟・鈴木レオ(板垣李光人)だったという衝撃の真相が明かされ、物語は大きな転換点を迎えた。複雑に絡み合う人間関係と予想を裏切る展開に、SNSでも考察や驚きの声が飛び交い、回を追うごとに盛り上がりを見せていた。

そんな物語の渦中で存在感を放ち続けたネルラを演じた松。撮影とは別のところで、「このためにがんばっているんだなと思えました」と語るほどに、心に残る出来事があったという。

「先日、うちのマンションであまり普段お会いしない方とエレベーターが一緒になりまして。ロビー階について降り際にその方が『ドラマ観てます』とそっと話しかけて、サッと去っていってくれて。それが一番嬉しかったです」

さりげなくも温かい、身近なファンからの言葉に背中を押された日常の一コマを明かした。

「マンションのエレベーターで…」松たか子が遭遇した“嬉しい出来事”とは
84歳・昭和の国民的スター、人生の一大局面だった会見を回顧「自分の人生は…」
相葉雅紀「自分が犠牲になっても…」　『相葉ヒロミのお困りですカー?』総合演出が明かす番組出演を決めた理由とは
76歳・市村正親、元妻・篠原涼子が新居に養生　17歳と13歳の息子2人からは健康を心配される
60歳・勝俣州和、アイドルグループ時代のメンバーからの還暦祝いに感激「再結成ができるのでは…」
コロッケ、両膝が変形性膝関節症と診断　2月に人工関節を入れる大手術
マツコ＆村上不在の異例事態『月曜から夜ふかし』が高数値＝週間テレビ番組注目度ランキング
「岡山から出んでええ」岡山出身の国際的アーティストが心に留めた父からの言葉
松島聡、地上波連ドラ初主演でヤンキー系シングルファーザー「timeleszの中でも末っ子のほうなので…」
天海祐希ら“キントリ”が本格始動　『緊急取調室』第5シーズンがクランクイン
小関裕太らチーム・ハンサム!、オムニバスドラマで“美しく尊いキス”「毎話どのような…」
元フジのフリーアナウンサー、子育てしながら海外大学のオンライン講座で資格取得
関連画像をもっと見る