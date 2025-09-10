◆国際親善試合

会場：Lower.comフィールド（アメリカ）／9月10日（水）8時37分キックオフ※日本時間

国際親善試合のアメリカ代表戦に臨む、日本代表のスターティングメンバーが発表された。

FIFAワールドカップ26アジア最終予選を終えた日本代表は、来年に控えたワールドカップ本大会を見据えるフェーズに突入。現在は8大会連続8度目の参戦となる本大会に向けてアメリカ遠征を行なっており、7日に開催されたメキシコ代表戦を0－0のドローで終えた。

続く今回のアメリカ代表戦では、メキシコ代表戦からスターティングメンバーを11名変更。「3－4－2－1」のシステムを継続的に採用し、最後尾にはGK大迫敬介、DFラインには関根大輝、荒木隼人、長友佑都が並んだ。また、ウイングバックには前田大然と望月ヘンリー海輝が入り、佐野海舟と藤田譲瑠チマをボランチに配置。鈴木唯人、伊東純也が2シャドーを構成し、最前線には小川航基が起用された。

試合はこのあと、日本時間で8時37分キックオフ予定。試合の模様はNHK BSにて全国生中継。インターネットではU-NEXTでリアルタイム配信（有料）／見逃し配信も行われる。

日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。

◆◼︎日本代表 スターティングメンバー

予想フォーメーション：3－4－2－1

▼GK

12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）

▼DF

16 関根大輝（スタッド・ランス／フランス）

25 荒木隼人（サンフレッチェ広島）

5 長友佑都（FC東京）

▼MF

21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

17 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

26 望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）

11 前田大然（セルティック／スコットランド）

14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）

13 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

▼FW

19 小川航基（NEC／オランダ）

◆◻︎日本代表 控えメンバー

▽GK

1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

▽DF

2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

3 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

4 板倉滉（アヤックス／オランダ）

22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

▽MF／FW

6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）

7 三笘薫（ブライトン／イングランド）

8 南野拓実（モナコ／フランス）

9 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

18 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

10 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

24 細谷真大（柏レイソル）

20 佐野航大（NEC／オランダ）

【動画】メキシコ代表戦 ハイライト



