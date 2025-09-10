会場：Lower.comフィールド（アメリカ）／9月10日（水）8時37分キックオフ※日本時間
国際親善試合のアメリカ代表戦に臨む、日本代表のスターティングメンバーが発表された。
FIFAワールドカップ26アジア最終予選を終えた日本代表は、来年に控えたワールドカップ本大会を見据えるフェーズに突入。現在は8大会連続8度目の参戦となる本大会に向けてアメリカ遠征を行なっており、7日に開催されたメキシコ代表戦を0－0のドローで終えた。
続く今回のアメリカ代表戦では、メキシコ代表戦からスターティングメンバーを11名変更。「3－4－2－1」のシステムを継続的に採用し、最後尾にはGK大迫敬介、DFラインには関根大輝、荒木隼人、長友佑都が並んだ。また、ウイングバックには前田大然と望月ヘンリー海輝が入り、佐野海舟と藤田譲瑠チマをボランチに配置。鈴木唯人、伊東純也が2シャドーを構成し、最前線には小川航基が起用された。
試合はこのあと、日本時間で8時37分キックオフ予定。試合の模様はNHK BSにて全国生中継。インターネットではU-NEXTでリアルタイム配信（有料）／見逃し配信も行われる。
日本代表のスターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。◆◼︎日本代表 スターティングメンバー
予想フォーメーション：3－4－2－1
▼GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
▼DF
16 関根大輝（スタッド・ランス／フランス）
25 荒木隼人（サンフレッチェ広島）
5 長友佑都（FC東京）
▼MF
21 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
17 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
26 望月ヘンリー海輝（FC町田ゼルビア）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
13 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
▼FW
19 小川航基（NEC／オランダ）
▽GK
1 鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
▽DF
2 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
3 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
4 板倉滉（アヤックス／オランダ）
22 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
▽MF／FW
6 遠藤航（リヴァプール／イングランド）
7 三笘薫（ブライトン／イングランド）
8 南野拓実（モナコ／フランス）
9 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
10 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
24 細谷真大（柏レイソル）
20 佐野航大（NEC／オランダ）