ファンを第一に「インスタメン発表」。新庄監督、斬新なSNSの活用術【えの…

8月1日以来の災難もファンを盛り上げた

台風15号（ペイパー）の接近により、9/5、ファイターズの大阪移動はまたもご難に見舞われた。70分遅れで東京駅を出発した新幹線が静岡駅で足止めを食らい、一時は試合開催自体が危ぶまれたのだ。静岡県の降水量は1時間に133ミリに達した。これは「東海道新幹線で過去、経験したことのないほどの大雨が記録されております」と車内アナウンスされたほどのものだったという。雨粒の叩きつける車窓の様子を森本稀哲コーチが動画に上げ、僕らファンは大変気を揉んだ。新幹線は動くのか。京セラドームにたどり着けるのか。

思えば今季は8/1、予定していたANA便の機体の手配がつかず4時間20分の遅延が生じ、新千歳→伊丹の直行便をキャンセル、羽田乗り継ぎ便（こちらも使用機到着遅れのため、39分遅れ）に振り替えてぎりぎりの移動になった。振り替え便に同乗していたファンは突然、プロ野球選手がエコノミークラスに乗ってきて驚いたそうだ。このときの京セラドーム到着は17時、開始時刻は15分遅い18時15分に変更された。あのときは新庄剛志監督が異例のインスタ上でのスタメン発表、及び「ついてから練習する時間がないのでスタメンの選手は空港で体動かしといてちょうだい」の指示となった。プロ野球史上、インスタでスタメンを発表した監督は初だろう。ファンはこれを縮め「インスタメン発表」と呼称したりしたのだった。

そうしたら15時過ぎ、「インスタメン来たーーー！」の投稿がTLに上がった。新庄監督が再び、インスタ上に「新幹線が止まってまた練習が出来ないかもだから、ストレッチは新幹線で頼むばい」のメッセージを添え、スタメンを発表したのだ。ファンは盛り上がる。「プロ野球史上初」と「史上2度目」は新庄さんだ。スポーツ新聞も「インスタメン」という新語を記事に採用した。

僕は新しい監督像だなぁと思う。スタメンにせよストレッチの指示にせよ、チーム内の伝達ならマネージャーに言っておけば済むことだ。これはもちろんファンに向けての発信だ。新幹線足止めのニュースを見てハラハラしているファンに「ファイターズはこんなことではめげない」と意思表示した。さすが現役時代からファンの方を向いていた人だ。僕はこういう風に感じる。試合前だ。新庄監督は試合前の「野球やってない時間」からファンにファイターズを感じさせている。静岡で緊急停車中のファイターズを応援させている。

監督さんというのは普通は「グラウンドのなか」「試合中」の指揮を担当する。ファンも「グラウンドのなか」「試合中」のチームを応援する。原則はそういうことだと思う。が、ここに「東海道新幹線の車中」でも「試合の始まるだいぶ前」でも、つまり四六時中、チームを思ってほしいという考えの監督さんが出現した。仕事中でも何でも構わない。共時性を持って野球を思ってほしい。いつも心は一緒であってほしい。チームに呼吸を合わせ、毎日を過ごしてほしい。それは「野球やってないときも野球を感じてほしい」というエスコンフィールドの思想とよく似ている。

SNSの活用法と向き合い方

それからSNSの活用という点で斬新だ。かつて新庄監督は（登録名「ビッグボス」の時代）、試合前練習をインスタライブで中継したことがあった。まぁ、そこには賛否あるのだが、少なくともそんな発想の監督さんはいなかったと思う。僕は就任会見で「勘ピューター」とカビの生えた死語を言い出して、さすがの新庄剛志も長年バリ島で過ごすうちヤキがまわったかと一瞬考えた。「勘ピューター」はまずい。それはおっさんの語彙だ。だけど、（語彙はともかく）感覚はフレッシュだった。インスタ、LINE、DM等をここまで監督業に活用した例があるだろうか。選手インタビューを読むと頻繁に「LINEメッセージをもらいました」式の逸話が出てくる。特に出場機会に恵まれない選手へのLINEの声がけが本当にマメだと思う。

また先日はインスタ上で「（選手に対する）悪口を言って小銭を稼いでるこの動画、観てないと思いますが、今後もイライラするだけなんで観ないでください」と野球系ユーチューバーにクギを刺した。「俺のこと言われるのはいいけど、選手のこと言われたらマジで寝られないぐらい腹立つ」というくらいだから、特定の選手に対する誹謗中傷も目にしているのだろう。新庄さんがこうやって表に出るときはいつも選手を守ろうとしている。「叩くなら自分を叩け」というわけだ。

東京→新大阪を7時間かけて移動した9/5のオリックス22回戦（何と19時半プレーボール！）は結局、0対2の敗戦だった。9回1死満塁まで粘ったが、代打マルティネスがゲッツーに倒れ、万事休すだ。ソフトバンクは11対0で楽天に圧勝、ゲーム差を3に広げ、ついにマジック「18」を点灯させた。ファイターズにとっては散々な日だ。だけど、何かね、逆にチームの求心力は増した気がしている。その真ん中に新庄剛志がいる。ここから面白いんじゃないかな。