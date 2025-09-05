V・ファーレン長崎は5日、「ファン・サポーターの皆様によるSNSでの発信について」と題した声明をクラブ公式サイト上で公開した。

長崎のクラブ公式サイトは「日頃より、V・ファーレン長崎に多大なるご支援、ご声援を賜り、厚く御礼申し上げます」と挨拶を述べた後、次のように続けた。

「この度、ファン・サポーターの皆様によるSNSのご利用について、改めてお願いがございます。現在、弊クラブのファン・サポーターであることを示唆する個人のSNSアカウントにおきまして、対戦クラブや所属選手、ならびにそのサポーターの方々を侮辱するような、リスペクトを欠いた看過できない発言が散見されております」

「このような行為は、たとえ一部の方によるものであったとしても、『V・ファーレン長崎のファン・サポーター全体がそうである』との誤解を生じさせ、クラブが築き上げてきた信頼を著しく損なう事態に繋がりかねません。スポーツは、常に対戦相手へのリスペクトの上に成り立つものであり、他者を誹謗中傷する行為は断じて許されるものではありません。このような行為は厳に慎んでいただきますよう、強くお願い申し上げます」

「クラブとしましては、いかなる誹謗中傷や差別的な言動も決して容認いたしません。今後、同様の悪質な事案が確認された場合には、関係各所と連携の上、法的措置を含めた厳正な対処を検討いたします。ファン・サポーターの皆様におかれましても、SNSをはじめとする情報発信が不特定多数の方々の目に触れるものであることを改めてご認識の上、責任ある言動を心掛けていただきますよう、重ねてお願い申し上げます」

「健全で、誰もが誇れる応援文化を皆様と共に創り上げていくため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」

長崎は、2025明治安田J2リーグで28試合を消化し、14勝9分5敗。J1自動昇格圏内の2位・ジェフユナイテッド千葉と勝ち点51で並び、3位につけている。