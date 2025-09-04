【最新版】高校生、プロ志望届提出者一覧　今年のドラフト候補生｜2025年…

プロ野球ドラフト会議　最新情報

　「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」が、10月23日に開催。ドラフト会議に先立ち、全日本高校野球連盟へのプロ志望届の提出がスタートした。更新日時点でのドラフト対象者の高校生は、以下のとおり。

北海道・東北地区

都道府県

学校名

氏　名

所属連盟受付日

北海道

札幌日大

窪田 洋祐

8月27日

青　森

岩　手

秋　田

宮　城

山　形

福　島

関東・東京地区

都道府県

学校名

氏　名

所属連盟受付日

茨　城

水戸啓明

中山 優人

9月2日

栃　木

群　馬

関東学園大付

篠塚 大地

8月27日

埼　玉

山　梨

千　葉

光英VERITAS

森川 嵩広

9月1日

千　葉

市船橋

松原 若嗣

9月3日

東　京

神奈川

川和

濱岡 蒼太

9月2日

 

 

東海・北信越地区

都道府県

学校名

氏　名

所属連盟受付日

長　野

新　潟

新発田農

平野 詠士

8月26日

新　潟

関根学園

池田 栞太

8月27日

新　潟

関根学園

山田 蓮

8月27日

富　山

高岡商

岡田 一桜

9月3日

石　川

福　井

静　岡

掛川西

石川 大峨

8月29日

静　岡

静岡商

山本 敢生

9月1日

愛　知

岐　阜

大垣北

坪 眞都

9月2日

近畿地区

都道府県

学校名

氏　名

所属連盟受付日

三　重

神村学園伊賀

西川 篤夢

8月29日

滋　賀

京　都

奈　良

和歌山

大　阪

兵　庫

中国・四国地区

都道府県

学校名

氏　名

所属連盟受付日

鳥　取

岡　山

広　島

武田

那須 皓太朗

8月29日

島　根

山　口

香　川

坂出

桂 健斗

9月2日

愛　媛

徳　島

高　知

九州・沖縄地区

都道府県

学校名

氏　名

所属連盟受付日

福　岡

佐　賀

長　崎

熊　本

大　分

宮　崎

延岡学園

藤川 敦也

8月29日

鹿児島

れいめい

伊藤 大晟

8月28日

沖　縄

NPBドラフト対象外

都道府県

学校名

氏　名

所属連盟受付日

 

 

