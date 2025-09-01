「せっかくなら、ライド中に美味しいものを満喫したい！」そう思ったことはありませんか？『いばらきK1ライド2025』は、絶景の霞ヶ浦一周に加え、茨城の旬のグルメが堪能できる、まさに夢のようなサイクリングイベントです。この記事を読めば、その魅力の全てがわかります。私も最初は半信半疑でしたが、その体験は想像以上でしたよ！

霞ヶ浦を舞台に「LAKE to LIKE」を体感！『いばらきK1ライド2025』の全貌

サイクリング好きの皆さん、朗報です！日本で2番目に大きな湖、霞ヶ浦を舞台にした一大サイクリングイベント 『いばらきK1ライド2025』 が、2025年11月30日（日）に開催されます。現在、エントリーが好評受付中なのをご存知でしょうか？

このイベントは、ただひたすら自転車を走らせるだけではありません。「LAKE to LIKE-霞ヶ浦からいばらきを好きになる-」という素敵なキーワードを掲げ、サイクリングを通して茨城の魅力を存分に体感できる仕掛けが満載なんです。私が特に注目したのは、参加者のレベルに合わせた多彩なコース設定と、茨城の 「美味しいもの」が詰まったエイドステーション。さらに、イベントを盛り上げる新たな試みとして「インフルエンスライダー」の公募も行われているんです。

これはもう、自転車に乗って茨城を巡り、心ゆくまで楽しむ絶好の機会としか言いようがありません！

『いばらきK1ライド2025』が提供する最高の体験

絶景ロードを駆け抜け、心洗われる感動を

イベントの舞台となるのは、国が指定する 「ナショナルサイクルルート」 にも選ばれている『つくば霞ヶ浦りんりんロード』。ナショナルサイクルルートとは、日本を代表するサイクリングコースとして国が指定した特に魅力的なルートのことで、走りやすさや景観の美しさはお墨付きです。

雄大な霞ヶ浦の湖畔を風を切って走る爽快感は格別！視界いっぱいに広がる湖面は、まるで絵画のようです。美しい景色を眺めながら、日頃の疲れも吹き飛んでしまうことでしょう。

茨城の「うまいもん」大集合！お腹も心も満たされるエイドステーション

サイクリングイベントの楽しみといえば、やっぱりエイドステーションでの補給食ですよね。この『いばらきK1ライド2025』では、 「食の宝庫いばらき」 の真髄を味わえるんです！

つくば霞ヶ浦りんりんロード沿線の各市町村が誇る選りすぐりの特産品や名産品がズラリと並び、サイクリングで消費したエネルギーを美味しくチャージできます。これはもう、エイドステーション巡りだけでも参加する価値があるのではないでしょうか？地元の美味しいものを堪能しながら、地域の温かさにも触れられる。まさに一石二鳥の体験です。

初心者からベテランまで！自分にぴったりのコースを選べる

「長距離はちょっと不安…」「初めてのサイクリングイベントだけど大丈夫かな？」そんな心配は無用です！『いばらきK1ライド2025』では、あらゆるレベルのサイクリストが楽しめるよう、幅広いジャンルのコースが用意されています。

：霞ヶ浦一周を達成する充実感！ベテランサイクリストにおすすめ。：ほどよい距離で霞ヶ浦の魅力を満喫。：サイクリングとクルージングを両方楽しめる贅沢コース。：こちらもサイクリングとクルージングの組み合わせ。普段とは違う水上からの景色も楽しめます。：初めての方や体力に自信がない方でも気軽に挑戦できるライトなコース。

特に「サイクルーズ」が組み込まれたコースは、サイクリングだけでは味わえない、水上からの景色を楽しめるユニークな体験。これは見逃せませんね！

あなたの熱意がイベントを動かす！新企画「インフルエンスライダー」募集！

今回のイベントで私が特に面白いと感じたのが、新企画 『インフルエンスライダー』 の公募です。SNSで積極的に情報発信されている方を対象に、イベントに参加費無償でご招待するという太っ腹な企画！

茨城県やサイクリングの魅力、そしてイベント当日の様子を、ご自身の言葉で発信し、共にイベントを盛り上げてくれる仲間を募集しています。あなたのSNSのフォロワーさんが、次の霞ヶ浦サイクリストになるかもしれませんね！

主な応募条件は以下の通りです。

* YouTube、X、Instagram、Facebook等のSNSアカウントのフォロワー数が単独で5,000人以上。

* または、複数SNSの合計フォロワー数が10,000人以上。

* イベントの事前・事後で指定回数の投稿が可能であること。

応募締め切りは2025年9月30日（火） 。我こそは！と思う方は、ぜひ応募してみてください！

イベント参加方法と詳細情報

魅力を知れば知るほど、参加したくなる『いばらきK1ライド2025』。開催概要をまとめておきます。

項目 詳細 開催日時 2025年11月30日(日) 募集期間 通常・グループ割：2025年9月1日(月)～10月30日(木) 開催場所 霞ヶ浦総合公園 霞ヶ浦文化体育館前広場 (スタート＆ゴール) 主催 つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会

※早割・グループ割は受付終了していますのでご注意ください。

持続可能なイベント運営を支える「プレイアトレ土浦」と「株式会社アトレ」

この素晴らしいイベントの運営を受託しているのは、日本最大級のサイクリングリゾート 『プレイアトレ土浦』 を拠点とする株式会社アトレです。

『プレイアトレ土浦』は、単なる駅ビルではなく、サイクリングを軸にした体験型リゾートとして、多くのサイクリストに愛されています。このような施設がイベントを支えることで、参加者にとって安心で充実したサイクリング体験が提供されるのは間違いありません。

さらに、株式会社アトレは国連が提唱する 「持続可能な開発目標（SDGs）」 にも賛同し、積極的に取り組んでいる企業でもあります。地域社会の活性化や環境保全に配慮しながらイベントを運営している点は、参加者としてもうれしいポイントですね。

さあ、あなたも霞ヶ浦で「LAKE to LIKE」を体験しませんか？

絶景のサイクリングロード、茨城の美味しい食、そしてレベルに合わせた多彩なコース。これらが全て詰まった『いばらきK1ライド2025』は、サイクリングの楽しさを再発見させてくれることでしょう。

2025年11月30日、霞ヶ浦で最高のサイクリング体験をして、「いばらき」をもっと好きになりませんか？皆さんのエントリーをお待ちしています！

