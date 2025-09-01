阪神タイガース・福島圭音、2軍戦で好返球を披露！強肩で相手の勝ち越し点…

プロ野球 最新情報

阪神タイガースの福島圭音は31日、くふうハヤテベンチャーズ静岡との二軍戦に「1番・中堅」で先発出場。7回の守備で好守・強肩を披露した。







両チームが点を取り合う展開となり、6－6の同点で迎えた7回表。守る阪神のマウンドには6回から引き続きハビー・ゲラがあがる。



2死一、二塁となり、打席には3番の仲村来唯也。ゲラは制球が定まらず、3ボール0ストライクと苦しいピッチング。



4球目は角度のある155キロのストレートがストライクゾーンに来たが、仲村が狙いすましたように中堅にはじき返した。



打球は二遊間を鋭く抜けるゴロとなり、二塁ランナーは勝ち越し点目指して三塁を回った。



これに対して、阪神の中堅を守る福島が猛チャージをかけて捕球するや、鮮やかな好返球で走者をホームタッチアウトにした。



福島の俊足と強肩を活かした好プレーで勝ち越し点を阻止した阪神は、8回に2点を奪うことに成功。最終スコア8－7でくふうハヤテに競り勝った。









【動画】目指すは虎の中堅手。福島圭音の好返球がこれだ！

DAZNベースボールの公式Xより











次代のセンターを狙う



俊足に加えて肩もある

福島圭音がセンターから好返球



⚾プロ野球 ファーム(2025/8/31)

🆚阪神×くふうハヤテ

📱Live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)