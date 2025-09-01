ウォーターフロントは8月28日、超薄型折りたたみ傘「ポケフラット クイック 折 55cm」(2,970円)の先行販売をクラウドファンディングサイト「Makuake」で開始した。

「ポケフラット クイック 折 55cm」(2,970円)※Makuake限定割引あり

「ポケフラット」は2004年の発売以来、幅広い層に支持されており、シリーズ累計販売本数は2,400万本を超えるベストセラー商品。多くの場所で手軽に購入できる一方で、その薄さを実現する特殊な構造により「たたみにくい」という声も多く寄せられていた。

今回のポケフラット クイックは、ポケフラットが持つ「薄さ」という特長を活かしつつ、折りたたみ傘の「たたみにくい」という弱点を克服したいという想いから生まれた。また、半永久的に効果が維持できるPETフィルム加工を採用した革新的な製品でありながらも、市場の中心価格帯を維持することで、手に取りやすい、使いやすさと価格のバランスに優れた折りたたみ傘となっている。カラーはブラック、グレー、ダークネイビーの3色を用意している。

薄さ約2.5cm、重さわずか約185g

同商品は厚さ約2.5cmで、毎日バッグに入れてもかさばらないポケットサイズの超薄型。重さはわずか約185gという軽量仕様で使いやすさを追求した。

たった"2秒"で収納完了

特許技術で超薄型のまま簡単に素早くたたむことができる。形状記憶のPETフィルム加工により誰でもスムーズにたためる構造で、改札口や玄関先でもサッと収納が可能。

最大UVカット率98%、UPF50+

最大UVカット率98%、UPF50+の機能を備えており、突然の雨はもちろん、強い紫外線からも守る設計となっている。(色ごとに結果は異なる)

「ポケフラット クイック 折 55cm」(2,970円)イメージ

クラウドファンディングのプロジェクト実施期間は2025年8月28日11:00～10月4日22:00まで。リターンとしては、Makuake限定割引(最大40%OFF)、ファミリー割やペア割などのお得なセット販売が用意されている。また、公式LINE登録者には割引価格からさらに5%OFFとなるクーポンが配布される予定。