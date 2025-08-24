日本代表MF森下龍矢は、ポーランドからイングランドへ活躍の場を移す可能性があるようだ。24日、ポーランド紙『プシェグランド・スポルトヴィ』が報じている。

現在28歳の森下は、明治大学を卒業後、サガン鳥栖と名古屋グランパスを経て、2024年1月にレギア・ワルシャワへレンタル移籍。すると、2025年1月には活躍が認められ完全移籍へと移行。2024-25シーズンは公式戦51試合出場14ゴール14アシストとキャリア最高の成績を残している。

夏の移籍市場が終盤に差し掛かなか、森下の新天地としてチャンピオンシップ（イングランド2部）のブラックバーンが浮上した。ポーランド紙『プシェグランド・スポルトヴィ』は、「森下は金曜日にチームメイトに別れを告げ、すでにイングランドに渡り、ブラックバーン移籍に伴う手続きを進めている」と報道。さらに移籍金は200万ユーロ（約3億4000万円）を超える見込みと伝え、移籍が迫っているという。

もし移籍が実現すれば、森下はブラックバーンで日本代表FW大橋祐紀とチームメイトに。1994－95シーズンにはプレミアリーグ制覇を果たしたものの、2010年代は低迷。一時は3部まで落ちたが、1シーズンで2部に復帰し、8シーズン連続でチャンピオンシップを戦っている。