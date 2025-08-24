24日に行われた試合はホームチームが勝利を収めた

　2025明治安田J2リーグ第27節の2試合が24日に行われた。
　
　5位V・ファーレン長崎は、ホームで下位に低迷するレノファ山口FCと対戦。試合をスコアレスで折り返すと、長崎はなかなか山口の牙城を崩すことができない。しかし、後半アディショナルタイムに江川湧清が値千金のヘディングシュート。ラストプレーで決め切り、1－0で勝利を収めた。

　2位ジェフユナイテッド千葉は敵地でベガルタ仙台との一戦に。千葉は38分に先制を許すと、反撃及ばす5試合ぶりの敗戦。勝利した仙台は勝ち点を「46」に伸ばし、昇格プレーオフ圏内となる6位に浮上した。

　今節の試合結果と順位表は以下の通り。

◆■J2第27節

▼8月23日（土）
ブラウブリッツ秋田　1－2　FC今治
いわきFC　4－0　大分トリニータ
ヴァンフォーレ甲府　1－2　北海道コンサドーレ札幌
RB大宮アルディージャ　1－0　ロアッソ熊本
藤枝MYFC　4－1　愛媛FC
徳島ヴォルティス　1－0　モンテディオ山形
サガン鳥栖　2－2　水戸ホーリーホック
ジュビロ磐田　2－0　カターレ富山

▼8月24日（日）
V・ファーレン長崎　1－0　レノファ山口FC
ベガルタ仙台　1－0　ジェフユナイテッド千葉

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（52／＋17）
2位　千葉（48／＋13）
3位　長崎（48／＋7）
4位　大宮（47／＋16）
5位　徳島（47／＋13）
6位　仙台（46／＋6）
7位　磐田（44／＋7）
8位　今治（43／＋8）
9位　鳥栖（43／＋3）
10位　甲府（38／＋3）
11位　札幌（37／－10）
12位　いわき（33／＋1）
13位　藤枝（32／－2）
14位　秋田（31／－10）
15位　山形（29／－3）
16位　大分（28／－10）
17位　熊本（27／－10）
18位　富山（23／－13）
19位　山口（21／－11）
20位　愛媛（16／－25）