2025明治安田J2リーグ第27節の2試合が24日に行われた。



5位V・ファーレン長崎は、ホームで下位に低迷するレノファ山口FCと対戦。試合をスコアレスで折り返すと、長崎はなかなか山口の牙城を崩すことができない。しかし、後半アディショナルタイムに江川湧清が値千金のヘディングシュート。ラストプレーで決め切り、1－0で勝利を収めた。

2位ジェフユナイテッド千葉は敵地でベガルタ仙台との一戦に。千葉は38分に先制を許すと、反撃及ばす5試合ぶりの敗戦。勝利した仙台は勝ち点を「46」に伸ばし、昇格プレーオフ圏内となる6位に浮上した。

今節の試合結果と順位表は以下の通り。

◆■J2第27節

▼8月23日（土）

ブラウブリッツ秋田 1－2 FC今治

いわきFC 4－0 大分トリニータ

ヴァンフォーレ甲府 1－2 北海道コンサドーレ札幌

RB大宮アルディージャ 1－0 ロアッソ熊本

藤枝MYFC 4－1 愛媛FC

徳島ヴォルティス 1－0 モンテディオ山形

サガン鳥栖 2－2 水戸ホーリーホック

ジュビロ磐田 2－0 カターレ富山

▼8月24日（日）

V・ファーレン長崎 1－0 レノファ山口FC

ベガルタ仙台 1－0 ジェフユナイテッド千葉

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（52／＋17）

2位 千葉（48／＋13）

3位 長崎（48／＋7）

4位 大宮（47／＋16）

5位 徳島（47／＋13）

6位 仙台（46／＋6）

7位 磐田（44／＋7）

8位 今治（43／＋8）

9位 鳥栖（43／＋3）

10位 甲府（38／＋3）

11位 札幌（37／－10）

12位 いわき（33／＋1）

13位 藤枝（32／－2）

14位 秋田（31／－10）

15位 山形（29／－3）

16位 大分（28／－10）

17位 熊本（27／－10）

18位 富山（23／－13）

19位 山口（21／－11）

20位 愛媛（16／－25）