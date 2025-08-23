2025明治安田J1リーグ第27節が23日に行われ、アルビレックス新潟と鹿島アントラーズが対戦した。

26試合が消化したリーグ戦で新潟は、現在20位と最下位に低迷。最後の勝利から2カ月が経過し、残留圏内の17位湘南ベルマーレとは勝ち点差「5」の位置に置かれている。一方、熾烈な優勝争いを演じている鹿島は前節、アビスパ福岡相手にドロー。連勝は2で止まることになった。

シーズンも終盤に差し掛かり、ポイントを落とせない同士の一戦は、鹿島が立ち上がりに先制する。新潟のビルドアップを敵陣深くでエウベルが奪取すると、鈴木優磨にパス。鈴木は体勢を崩しながらも、冷静にゴールに流し込んだ。

対する新潟も16分、濃野公人のバックパスがズレたところに新潟FWアブデルラフマン・ブーダ・サイディが反応。一度はGK早川友基に阻まれたが、マテウス・モラエスが押し込み、早い時間帯に追いつく。鹿島は今夏新加入のエウベルが左サイドを崩し、田川亨介に合わせるが、シュートは枠に飛ばず。29分にも田川がドリブルで独走態勢に入るが、最後のところで舩木翔が体を投げ出し、ブロックに成功する。

試合を1－1で折り返し迎えた63分、後半から出場のアレクサンダル・チャヴリッチにチャンス。しかし新潟GK田代琉我がストップし、勝ち越しは許さない。68分にはホームの新潟に得点機が訪れ、ブーダがシュートを試みたが、GK早川も死守。試合が進むにつれ、オープンな展開となる。

そして迎えた87分、鹿島がついに勝ち越し。小川諒也からのクロスにレオ・セアラがシュートを決め切り、試合終盤でリードを奪う。その後、スコアは動かず、鹿島が勝利を収めた。

新潟は次節、31日にアウェイで浦和レッズと対戦。鹿島は27日に天皇杯・準々決勝のFC町田ゼルビアと試合を行った後、31日に敵地で清水エスパルスとの試合を控えている。

【スコア】

アルビレックス新潟 1－2 鹿島アントラーズ

【得点者】

0－1 4分 鈴木優磨（鹿島アントラーズ）

1－1 17分 マテウス・モラエス（アルビレックス新潟）

1－2 87分 レオ・セアラ（鹿島アントラーズ）

【動画】エウベルから鈴木優磨！



