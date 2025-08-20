2025明治安田J1リーグ第30節が20日に行われ、FC町田ゼルビアとガンバ大阪が対戦した。

AFCチャンピオンズリーグエリートに出場する町田と、AFCチャンピオンズリーグ2に出場するG大阪による試合が、日程の都合で20日に前倒しで行われた。

現在リーグ戦7連勝中の4位町田は、首位京都サンガF.C.との勝ち点差が「2」という状況。攻撃の中心的存在であるFW相馬勇紀を累積警告による出場停止で欠くなか、勝利すれば暫定首位に浮上する重要な一戦に臨む。

現在リーグ戦2連敗中のG大阪は、4月に行われた前回対戦では0－1で敗れた町田との試合を迎える。サンフレッチェ広島、ファジアーノ岡山に続いて、町田にもシーズンダブルを許すことは避けたいところだった。

試合は17分にスコアが動く。町田の左からのCKという場面で、キッカーのナ・サンホが蹴ったインスイングのボールに昌子源が頭で合わせ、ゴール左下に流し込んだ。

先制した町田は、それぞれがうまくポジションを取りながら、パスワークで追加点を狙っていく。対するG大阪もチャンスを作っていくが、得点まで持っていくことができない。前半はこのまま町田の1点リードで終えた。

後半の序盤は、攻守が目まぐるしく入れ替わる展開となる。特にG大阪は前半と比べ攻勢を強め、シュートの場面を増やしていく。だが、町田のGK谷晃生のナイスセーブなどもあり、得点には至らない。

それでもG大阪は61分、中盤でボールを奪うと、ウェルトンがドリブルで突破し、ペナルティエリア左からグラウンダー性のクロスを送る。町田のGK谷がこれを弾いたが、ゴール前に詰めていたデニス・ヒュメットがシュートをゴールに突き刺し、G大阪は同点に追いついた。

勢いに乗るG大阪はシュートチャンスを作り続け、町田のゴールを脅かしていく。しかし78分、町田は左サイドからのクロスにオ・セフンが頭で合わせてシュート。これはGK一森純によってセーブされたものの、こぼれ球に反応した林幸多郎が押し込んでゴール。町田が再びリードした。

さらに90分、町田の選手がペナルティエリアで倒されてPKを獲得。このPKを西村拓真が沈め、リードを2点に広げた。

試合はこのまま終了。町田が3－1でG大阪に勝利し、暫定首位に浮上した。一方のG大阪はこれでリーグ戦3連敗。町田にシーズンダブルを許した。

次戦は両チーム共に23日に行われる第27節となり、町田はアウェイで横浜F・マリノスと、G大阪はホームで横浜FCとそれぞれ対戦する。

【スコア】

FC町田ゼルビア 3－1 ガンバ大阪

【得点者】

1－0 17分 昌子源（FC町田ゼルビア）

1－1 61分 デニス・ヒュメット（ガンバ大阪）

2－1 78分 林幸多郎（FC町田ゼルビア）

3－1 90分 西村拓真（PK／FC町田ゼルビア）

