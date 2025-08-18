横浜DeNA・藤浪晋太郎、初勝利ならずもチームは延長12回で勝利「次回チャ…

プロ野球 最新情報（最新ニュース）

横浜DeNAベイスターズの藤浪晋太郎投手は17日、敵地・バンテリンドームナゴヤで行われた中日ドラゴンズ戦に先発登板。勝敗は付かなかったものの、5回1失点の好投を見せた。



8月6日にイースタンリーグで行われた読売ジャイアンツ戦では4回5失点7四死球と乱調だったが、この日は5奪三振、1四球と見事な投球で首脳陣の期待に応えた。



中日打線は1番から9番まで左打者を並べる異例の打順を組んだが、意に介さず安定した投球を披露した。



藤浪投手は「初登板でしたが、落ち着いて投げられましたし内容はまずまず良かったかなと思います。ただ早いイニングでの交代となり中継ぎに負担をかけてしまいました。しっかり振り返りをし次回チャンスがあれば、長いイニングを投げられるように頑張りたいです」と次回登板への意気込みを語った。



試合はリリーフ陣が打ち込まれ、今季初勝利とはならなかったものの、終盤に追い付いた後、12回に勝ち越し。最終的にベイスターズが5-4で勝利を収めた。









【動画】】藤浪晋太郎、初回は12球で上々の立ち上がり！

