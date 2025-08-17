2025明治安田J2リーグ第26節の3試合が17日に行われた。

10位ヴァンフォーレ甲府は16位の大分トリニータをホームに迎え入れると、47分の鳥海芳樹の得点が決勝点となり、2－0で勝利を収めた。ここまで勝ち点「41」を獲得しているRB大宮アルディージャはアウェイで最下位の愛媛FCと対戦し、3－0で勝利。勝ち点「3」を積み上げ、4位に浮上した。

6位サガン鳥栖と5位V・ファーレン長崎の直接対決は、1－1で試合を折り返すと、88分に長崎のマテウス・ジェズスがこの試合2点目となる値千金の勝ち越しゴールを記録。長崎が“九州ダービー”を制している。

今節の試合結果と順位表は以下の通り。

◆■J2第26節

▼8月16日（土）

北海道コンサドーレ札幌 0－2 ブラウブリッツ秋田

水戸ホーリーホック 1－3 ジュビロ磐田

カターレ富山 1－2 FC今治

モンテディオ山形 1－0 いわきFC

ジェフユナイテッド千葉 1－0 徳島ヴォルティス

レノファ山口FC 2－2 ベガルタ仙台

ロアッソ熊本 2－1 藤枝MYFC

▼8月17日（日）

ヴァンフォーレ甲府 2－0 大分トリニータ

愛媛FC 0－3 RB大宮アルディージャ

サガン鳥栖 1－2 V・ファーレン長崎

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（51／＋17）

2位 千葉（48／＋14）

3位 長崎（45／＋6）

4位 大宮（44／＋15）

5位 徳島（44／＋12）

6位 仙台（43／＋5）

7位 鳥栖（42／＋3）

8位 磐田（41／＋5）

9位 今治（40／＋7）

10位 甲府（38／＋4）

11位 札幌（34／－11）

12位 秋田（31／－9）

13位 いわき（30／－3）

14位 山形（29／－2）

15位 藤枝（29／－5）

16位 大分（28／－6）

17位 熊本（27／－9）

18位 富山（23／－11）

19位 山口（21／－10）

20位 愛媛（16／－21）