2025明治安田J2リーグ第26節の7試合が16日に行われた。

首位に立つ水戸ホーリーホックは2試合ぶりの黒星を喫した。ホームのジュビロ磐田戦は早々に2失点。水戸は79分に渡邉新太のPKで1点を返したものの、終盤に試合を決定づける3点目を磐田に奪われ、1－3で敗れた。

2位ジェフユナイテッド千葉は3位徳島ヴォルティスと直接対決。オウンゴールの1点で千葉が競り勝ち、水戸との勝ち点差を「3」に縮めた。

敵地でレノファ山口FCと対戦したベガルタ仙台は、追いかける展開となるが2点を奪い返して逆転に成功。しかし、終盤の被弾で追いつかれ、痛恨のドローに終わった。

岩政大樹前監督を解任した北海道コンサドーレ札幌は、柴田慎吾新体制の初陣でブラウブリッツ秋田と対戦。ホームで17本のシュートを放ったものの、決定力に欠いて得点を奪えず、0－2の敗戦となった。

FC今治はカターレ富山との昇格組対決を制して4連勝を達成。マルクス・ヴィニシウスらのゴールで2点を先行した今治だが、後半立ち上がりにヴィニシウス・ディニスの退場で数的不利となる。試合終了間際に實藤友紀の富山加入後初得点を許して1点を返されたが、逃げ切った今治が2－1で勝利した。

モンテディオ山形は終盤の先制点が決勝点となって、いわきFCを撃破した。なお、19時キックオフのロアッソ熊本vs藤枝MYFCは、雷の影響で開始早々から2時間近く中断し、21時より再開している。

今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第26節

▼8月16日（土）

北海道コンサドーレ札幌 0－2 ブラウブリッツ秋田

水戸ホーリーホック 1－3 ジュビロ磐田

カターレ富山 1－2 FC今治

モンテディオ山形 1－0 いわきFC

ジェフユナイテッド千葉 1－0 徳島ヴォルティス

レノファ山口FC 2－2 ベガルタ仙台

ロアッソ熊本 （試合中） 藤枝MYFC

▼8月17日（日）

18:30 ヴァンフォーレ甲府 vs 大分トリニータ

19:00 愛媛FC vs RB大宮アルディージャ

19:00 サガン鳥栖 vs V・ファーレン長崎

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（51／＋17）

2位 千葉（48／＋14）

3位 徳島（44／＋12）

4位 仙台（43／＋5）

5位 長崎（42／＋5）

6位 鳥栖（42／＋4）

7位 大宮（41／＋12）

8位 磐田（41／＋5）

9位 今治（40／＋7）

10位 甲府（35／＋2）

11位 札幌（34／－11）

12位 秋田（31／－9）

13位 いわき（30／－3）

14位 山形（29／－2）

15位 藤枝（29／－4）

16位 大分（28／－4）

17位 熊本（24／－10）

18位 富山（23／－11）

19位 山口（21／－10）

20位 愛媛（16／－19）