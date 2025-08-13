キャリアデザインセンターが運営する女の転職typeは8月6日、「夏季休暇」についての調査結果を発表した。調査は2025年6月26日～7月7日、働く女性304名を対象にインターネットで行われた。

夏季休暇は何日ある?

夏季休暇の有無と取得予定日数を聞いたところ、「取得しない・取得できない」31.3%が最も多い回答だった。取得する人の回答では「4～5日」22.9%、「2～3日」21.9%が多く、「1週間半程度」4.5%「2週間以上」1.0%は、合計しても5%程と少数派だった。

夏季休暇はどうやって取る?

夏季休暇の取得方法について聞いたところ、「個人が希望した日程で取る」48.8%、「会社が指定した日程で取る」42.3%と、やや個人の希望が多い結果だった。その他のコメントとしては、「部内で調整する」「取引先に合わせる」などがあった。

夏季休暇はどうやって過ごす?

今年の夏季休暇の過ごし方を聞いたところ、1位「旅行」28.8%、2位「特に何もしない」27.7%、3位「帰省」25.7%だった。遠出を楽しむ人と自宅でゆっくり過ごす人が、二極化している傾向が見て取れる。その他のコメントとしては、「転職活動」や「子育て」などがあった。

夏季休暇に使う予算は?

夏季休暇に使う予算を聞いたところ、「1万円～3万円未満」26.9%が最も多く、次いで「3万円～5万円未満」23.1%、「1万円未満」22.0%だった。「7万円～15万円未満」13.2%と、「15万円～」4.4%の合計は17.6%で、高額な予算を検討している人は少数派だった。

長期休みには、実家に帰省したい?

長期休みに実家に帰省したいか聞いたところ、「積極的に帰省したい」31.1%、「予定があえば帰省したい」44.6%で、合わせて75.7%の人が帰省に前向きだった。反対に、「あまり帰省したくない」「帰省したくない」は合わせて24.3%で、長期休みの帰省を望まない人も4人に1人いることもわかる。

実家に帰りたくない理由は?

帰省に前向きでないと回答した人に、実家に帰りたくない理由を聞いたところ、「親や親戚に気を遣う」57.4%が最も多い回答だった。「交通費が高い」45.9%、「遠方で移動が大変」36.1%といった、金銭面や体力面での負担も理由として挙げられている。その他のコメントとしては、「実家が近いためわざわざ帰らない」「家族との関係性が良好でない」「実家が古いため」などがあった。

実家に手土産を持って帰る?

帰省する際に実家に手土産を持って帰るか聞いたところ、「いつも持って帰る」48.8%、「たまに持って帰る」38.1%で、あわせて86.9%の人が手土産を持って帰省していることがわかった。

実家に持って帰る手土産の予算は?

手土産を持って帰ると回答した人に手土産の予算を聞いたところ、「1000円～3000円未満」52.5%で約半数を占めた。1000円未満も5.0%おり、約6割の人が3000円未満の手土産を選んでいることがわかる。

実家に持って帰る手土産の種類は?

実家に持って帰る手土産の種類について聞いたところ、「日持ちのするお菓子」が53.9%で最も多く選ばれていた。次いで、「家族の好みに合わせたもの」が48.4%、「今住んでいる場所での銘菓や特産品」が36.1%と続いた。その他のコメントとしては、「旅行先のお土産」などがあった。