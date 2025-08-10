2025明治安田J2リーグの4試合が10日に行われた。

首位に立つ水戸ホーリーホックは、降格圏がチラつく16位モンテディオ山形と敵地で対戦。開始5分に得点ランキングトップの渡邉新太が先制点を挙げると、20分には大崎航詩が敵陣中央からスーパーなミドルシュートを叩き込んで水戸が早々に2点をリードする。終盤に1点を返されたものの、逃げ切った水戸が前節の敗戦を引きずらずに再び白星を掴んだ。

昇格プレーオフ圏内に位置する3位ベガルタ仙台と6位徳島ヴォルティスの直接対決は、徳島が2点を奪って完封勝利。仙台は『ユアテックスタジアム仙台』で直近1分2敗と勝利が遠い。

失速するジュビロ磐田はいわきFCに3点を先行されると、後半アディショナルタイム1分に1点を返したものの反撃は及ばず。磐田は連敗を喫し、直近5試合で4敗目となった。

最下位愛媛FCは7位サガン鳥栖と対戦。大雨の影響を受けた劣悪なピッチコンディションのなか、17分に鳥栖が西澤健太のミドルシュートで先手を取る。この1点が決勝点となり、鳥栖はRB大宮アルディージャをかわして6位に浮上した。

今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第25節

▼8月9日（土）

ブラウブリッツ秋田 0－0 藤枝MYFC

V・ファーレン長崎 2－1 北海道コンサドーレ札幌

RB大宮アルディージャ 0－1 ジェフユナイテッド千葉

FC今治 3－2 ロアッソ熊本

大分トリニータ 2－2 カターレ富山

▼8月10日（日）

いわきFC 3－1 ジュビロ磐田

ベガルタ仙台 0－2 徳島ヴォルティス

モンテディオ山形 1－2 水戸ホーリーホック

愛媛FC 0－1 サガン鳥栖

▼8月11日（月・祝）

19:00 レノファ山口FC vs ヴァンフォーレ甲府

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（51／＋19）

2位 千葉（45／＋13）

3位 徳島（44／＋13）

4位 長崎（42／＋5）

5位 仙台（42／＋5）

6位 鳥栖（42／＋4）

7位 大宮（41／＋12）

8位 磐田（38／＋3）

9位 今治（37／＋6）

10位 札幌（34／－9）

11位 甲府（32／＋1）

12位 いわき（30／－2）

13位 藤枝（29／－4）

14位 大分（28／－4）

15位 秋田（28／－11）

16位 山形（26／－3）

17位 熊本（24／－10）

18位 富山（23／－10）

19位 山口（20／－9）

20位 愛媛（16／－19）