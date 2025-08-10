ヘンクは9日、スタッド・ランスから日本代表FW伊東純也を獲得したことを発表した。契約は2028年夏までの3年間。ベルギーメディア『HLN』は移籍金280万ユーロ（約4億8000万円）が支払われると報じている。また、公式発表では言及がないものの、クラブ公式オンラインショップではすでに伊東の背番号「10」のネーム入りユニフォームが購入できるようになっている。

日本代表が誇る“イナズマ”が、再びベルギーの地を駆けることになる。1993年3月9日生まれの伊東は現在32歳。ヴァンフォーレ甲府でプロキャリアを始めた後、2019年に当時所属していた柏レイソルでの活躍が評価されて“世界へ”と飛び立つと、移籍先のヘンクでもすぐさま主力に定着。1年目からジュピラー・プロ・リーグ優勝に貢献したほか、在籍3年半でクラブ公式戦通算29得点49アシストを記録し計3タイトルを獲得。また、2020－21シーズンにはリーグのベストイレブンにも選出された。

そして2022年夏、スタッド・ランスに加入。自身初の欧州5大リーグとなったなか、ここでも早々に右サイドで攻撃を牽引する存在に上り詰めたのだが、迎えた昨シーズンにチームがリーグ・アン昇降格プレーオフに敗れてリーグ・ドゥに降格。伊東も、リーグ戦4得点3アシストと同クラブ在籍以降初めてゴール関与数（得点＋アシスト）が2桁に届かなかった。

【動画】「エピソード2」マンガ＆日本語ナレーションで伊東純也の復帰を発表