2025明治安田J2リーグ第25節の5試合が9日に行われた。

4位RB大宮アルディージャと2位ジェフユナイテッド千葉が、勝ち点差「1」で直接対決。後半開始早々にカルリーニョス・ジュニオの得点で千葉が先制に成功すると、この1点を守り抜いた千葉が2試合ぶりの白星で2位をキープした。

1945年8月9日から80年、長崎の『PEACE STADIUM Connected by SoftBank』ではV・ファーレン長崎が北海道コンサドーレ札幌を迎えた。試合は18分に札幌が先制したものの、後半にマテウス・ジェズスが2ゴール。後半アディショナルタイム7分に逆転した長崎が、平和記念マッチを制し、大宮をかわして4位に浮上した。

FC今治はロアッソ熊本との打ち合いを3－2で制して3連勝を達成した。大分トリニータとカターレ富山の下位直接対決は富山が8分に先制したものの、大分が前半のうちに逆転に成功。しかし、富山が後半早々に追いつき、2－2のドローに終わった。

今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第25節

▼8月9日（土）

ブラウブリッツ秋田 0－0 藤枝MYFC

V・ファーレン長崎 2－1 北海道コンサドーレ札幌

RB大宮アルディージャ 0－1 ジェフユナイテッド千葉

FC今治 3－2 ロアッソ熊本

大分トリニータ 2－2 カターレ富山

▼8月10日（日）

18:00 いわきFC vs ジュビロ磐田

19:00 ベガルタ仙台 vs 徳島ヴォルティス

19:00 モンテディオ山形 vs 水戸ホーリーホック

19:00 愛媛FC vs サガン鳥栖

▼8月11日（月・祝）

19:00 レノファ山口FC vs ヴァンフォーレ甲府

◆■J2暫定順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 水戸（48／＋18）

2位 千葉（45／＋13）

3位 仙台（42／＋7）

4位 長崎（42／＋5）

5位 大宮（41／＋12）

6位 徳島（41／＋11）

7位 鳥栖（39／＋3）

8位 磐田（38／＋5）

9位 今治（37／＋6）

10位 札幌（34／－9）

11位 甲府（32／＋1）

12位 藤枝（29／－4）

13位 大分（28／－4）

14位 秋田（28／－11）

15位 いわき（27／－4）

16位 山形（26／－2）

17位 熊本（24／－10）

18位 富山（23／－10）

19位 山口（20／－9）

20位 愛媛（16／－18）