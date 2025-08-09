2025明治安田J2リーグ第25節の5試合が9日に行われた。
4位RB大宮アルディージャと2位ジェフユナイテッド千葉が、勝ち点差「1」で直接対決。後半開始早々にカルリーニョス・ジュニオの得点で千葉が先制に成功すると、この1点を守り抜いた千葉が2試合ぶりの白星で2位をキープした。
1945年8月9日から80年、長崎の『PEACE STADIUM Connected by SoftBank』ではV・ファーレン長崎が北海道コンサドーレ札幌を迎えた。試合は18分に札幌が先制したものの、後半にマテウス・ジェズスが2ゴール。後半アディショナルタイム7分に逆転した長崎が、平和記念マッチを制し、大宮をかわして4位に浮上した。
FC今治はロアッソ熊本との打ち合いを3－2で制して3連勝を達成した。大分トリニータとカターレ富山の下位直接対決は富山が8分に先制したものの、大分が前半のうちに逆転に成功。しかし、富山が後半早々に追いつき、2－2のドローに終わった。
今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。◆■J2第25節
▼8月9日（土）
ブラウブリッツ秋田 0－0 藤枝MYFC
V・ファーレン長崎 2－1 北海道コンサドーレ札幌
RB大宮アルディージャ 0－1 ジェフユナイテッド千葉
FC今治 3－2 ロアッソ熊本
大分トリニータ 2－2 カターレ富山
▼8月10日（日）
18:00 いわきFC vs ジュビロ磐田
19:00 ベガルタ仙台 vs 徳島ヴォルティス
19:00 モンテディオ山形 vs 水戸ホーリーホック
19:00 愛媛FC vs サガン鳥栖
▼8月11日（月・祝）
19:00 レノファ山口FC vs ヴァンフォーレ甲府
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（48／＋18）
2位 千葉（45／＋13）
3位 仙台（42／＋7）
4位 長崎（42／＋5）
5位 大宮（41／＋12）
6位 徳島（41／＋11）
7位 鳥栖（39／＋3）
8位 磐田（38／＋5）
9位 今治（37／＋6）
10位 札幌（34／－9）
11位 甲府（32／＋1）
12位 藤枝（29／－4）
13位 大分（28／－4）
14位 秋田（28／－11）
15位 いわき（27／－4）
16位 山形（26／－2）
17位 熊本（24／－10）
18位 富山（23／－10）
19位 山口（20／－9）
20位 愛媛（16／－18）