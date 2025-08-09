千葉は大宮と対戦した [写真]=菅野剛史

　2025明治安田J2リーグ第25節の5試合が9日に行われた。

　4位RB大宮アルディージャと2位ジェフユナイテッド千葉が、勝ち点差「1」で直接対決。後半開始早々にカルリーニョス・ジュニオの得点で千葉が先制に成功すると、この1点を守り抜いた千葉が2試合ぶりの白星で2位をキープした。

　1945年8月9日から80年、長崎の『PEACE STADIUM Connected by SoftBank』ではV・ファーレン長崎が北海道コンサドーレ札幌を迎えた。試合は18分に札幌が先制したものの、後半にマテウス・ジェズスが2ゴール。後半アディショナルタイム7分に逆転した長崎が、平和記念マッチを制し、大宮をかわして4位に浮上した。

　FC今治はロアッソ熊本との打ち合いを3－2で制して3連勝を達成した。大分トリニータとカターレ富山の下位直接対決は富山が8分に先制したものの、大分が前半のうちに逆転に成功。しかし、富山が後半早々に追いつき、2－2のドローに終わった。

　今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■J2第25節

▼8月9日（土）
ブラウブリッツ秋田　0－0　藤枝MYFC
V・ファーレン長崎　2－1　北海道コンサドーレ札幌
RB大宮アルディージャ　0－1　ジェフユナイテッド千葉
FC今治　3－2　ロアッソ熊本
大分トリニータ　2－2　カターレ富山

▼8月10日（日）
18:00　いわきFC　vs　ジュビロ磐田
19:00　ベガルタ仙台　vs　徳島ヴォルティス
19:00　モンテディオ山形　vs　水戸ホーリーホック
19:00　愛媛FC　vs　サガン鳥栖

▼8月11日（月・祝）
19:00　レノファ山口FC　vs　ヴァンフォーレ甲府

◆■J2暫定順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（48／＋18）
2位　千葉（45／＋13）
3位　仙台（42／＋7）
4位　長崎（42／＋5）
5位　大宮（41／＋12）
6位　徳島（41／＋11）
7位　鳥栖（39／＋3）
8位　磐田（38／＋5）
9位　今治（37／＋6）
10位　札幌（34／－9）
11位　甲府（32／＋1）
12位　藤枝（29／－4）
13位　大分（28／－4）
14位　秋田（28／－11）
15位　いわき（27／－4）
16位　山形（26／－2）
17位　熊本（24／－10）
18位　富山（23／－10）
19位　山口（20／－9）
20位　愛媛（16／－18）