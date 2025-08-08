LINEヤフーが運営する「Yahoo!ショッピング」は、2025年7月1日（火）から27日（日）まで実施した大型キャンペーン「Yahoo!ショッピング 超PayPay祭」において、7月27日（日）に2025年で最も高い日次取扱高を記録した、と発表した。

この「超PayPay祭」は、夏のグルメや家電・日用品などを対象とした割引販売とポイント付与によって構成され、特に最終2日間（7月26日・27日）は、LYPプレミアム会員であれば最大23.5％のPayPayポイント（期間限定）が還元される仕組みとなっていた。また、約900点の商品を50％以上割引で提供する「2日間セール」も同時開催された。

その結果、最終2日間の取扱高は前年同日比112％を記録。特に7月27日（日）は、前回3月に実施された「超PayPay祭」のピークを上回り、2025年1月1日から8月7日までの中で最高の取扱高となった、とのこと。

政府備蓄米やふるさと納税、暑さ対策グッズが売上を牽引

中でも好調だったのは「米」カテゴリで、昨年7月の同イベントと比べて約1.4倍の取扱高となった。特に、5月末から販売を開始した「政府備蓄米」が主力商品として人気を集めた。加えて、連日の猛暑の影響により「日傘」が前年比約1.5倍、「アイシング」グッズは約2.5倍と、暑さ対策グッズの需要も大きく伸長した、とのこと。

また、10月以降にポイント付与の制限が予定されている「ふるさと納税」も好調に推移しており、今後の駆け込み需要も見込まれる、としている。

ファッション分野では、同時開催された「本気のZOZO祭」により、PayPayポイント（期間限定）が最大31％戻ってくる施策も功を奏し、ファッションカテゴリ全体の取扱高は前年比約1.2倍に。特に、レディースではトップス、メンズではシューズが人気を集めた、とのこと。

「2日間セール」の売れ筋商品TOP5は以下のとおりである（7月26日・27日の販売価格ベース）。

タイガー圧力IH炊飯器（38,800円／51％OFF）

アイリスオーヤマ 富士山の天然水500ml・48本（2,080円／29％OFF）

トロさば切身2kg（3,690円／50％OFF）

Orageコードレス掃除機（11,250円／10％OFF）

銀鮭切身2kg（4,990円／50％OFF）

次回の「Yahoo!ショッピング」における大型キャンペーンは9月頃の開催を予定しており、今回同様のポイントアップ施策やお得なクーポン、タイムセールが行われる見通し、としている。

なお、本施策により付与されたPayPayポイントには、有効期限がある「期間限定ポイント」のほか、有効期限のない「通常ポイント」も一部含まれている。ポイントの利用には条件や上限があり、詳細はLINEヤフーの公式ガイドラインに準じる。