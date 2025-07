2025明治安田J2リーグ第23節の全10試合が、12日に各地で開催された。

首位を走る水戸ホーリーホックは、ホームに16位のカターレ富山を迎えた。試合はスコアレスで後半に突入したものの、56分に齋藤俊輔が切り返しから左足シュートを突き刺し、水戸が先手を取る。続く64分にも、寺沼星文の落としを齋藤俊輔が右足で沈め、リードを広げる。79分にはハーフライン付近で相手のパスミスを狙っていた久保征一郎が、“超ロングシュート”を沈めて勝負あり。水戸が2連勝中と好調の富山を破り、15試合負けなしとして、首位の座をキープした。

その水戸を勝ち点差「5」で追いかけるベガルタ仙台は、敵地で藤枝MYFCと1-1のドロー。これで2戦未勝利となった。6戦未勝利と足踏みが続く3位のRB大宮アルディージャは、敵地で10位のヴァンフォーレ甲府に0-1と敗北。一方で、7戦未勝利、3連敗中と調子を崩す4位のジェフユナイテッド千葉は、モンテディオ山形の本拠地で1-0と勝利。終盤に入った81分、右コーナーキックから鳥海晃司が左足で決勝ゴールを奪い、8試合ぶりの白星を手にした。

6位のV・ファーレン長崎は現在3連勝中と好調だったものの、敵地でいわきFCと1-1のドロー。9位の北海道コンサドーレ札幌も、同様に3連勝中だったが、ジュビロ磐田の本拠地で1-5と大敗。磐田は3試合ぶりの白星を飾った。

今節の試合結果、順位表、次節の対戦カードは下記の通り。

◆■J2第23節

▼7月12日(土)

ブラウブリッツ秋田 3-2 ロアッソ熊本

いわきFC 1-1 V・ファーレン長崎

水戸ホーリーホック 3-0 カターレ富山

FC今治 1-0 愛媛FC

ヴァンフォーレ甲府 1-0 RB大宮アルディージャ

モンテディオ山形 0-1 ジェフユナイテッド千葉

藤枝MYFC 1-1 ベガルタ仙台

レノファ山口FC 0-0 徳島ヴォルティス

サガン鳥栖 2-1 大分トリニータ

ジュビロ磐田 5-1 北海道コンサドーレ札幌

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 水戸(48/+19)

2位 千葉(41/+12)

3位 仙台(41/+7)

4位 鳥栖(39/+4)

5位 大宮(38/+11)

6位 徳島(38/+10)

7位 磐田(38/+8)

8位 長崎(38/+4)

9位 甲府(32/+3)

10位 今治(31/+4)

11位 札幌(31/-9)

12位 大分(27/-3)

13位 藤枝(27/-4)

14位 いわき(26/-4)

15位 秋田(24/-14)

16位 山形(23/-4)

17位 富山(22/-8)

18位 熊本(21/-10)

19位 山口(19/-9)

20位 愛媛(16/-17)

◆■J2第24節の対戦カード

▼8月2日(土)

14:00 札幌 vs 鳥栖

18:00 富山 vs 大宮

18:00 長崎 vs 仙台

18:30 甲府 vs 山形

19:00 千葉 vs いわき

19:00 藤枝 vs 山口

19:00 徳島 vs 愛媛

19:00 大分 vs 今治

19:30 磐田 vs 秋田

▼8月3日(日)

19:00 熊本 vs 水戸

【ゴール動画】久保征一郎の“超ロングシュート”