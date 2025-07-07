『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開初日となる、7月18日0時より、全国11都道府県24劇場にて世界最速上映の開催が決定した。
最速上映の実施劇場は以下のとおり。
- 北海道：TOHOシネマズすすきの、ローソン・ユナイテッドシネマ札幌
- 宮城：TOHOシネマズ仙台
- 東京：TOHOシネマズ日比谷、TOHOシネマズ新宿、新宿バルト9、TOHOシネマズ渋谷、TOHOシネマズ池袋、TOHOシネマズ上野、TOHOシネマズ六本木ヒルズ
- 神奈川：横浜ブルク13、TOHOシネマズ川崎
- 愛知：ミッドランドスクエアシネマ、109シネマズ名古屋
- 大阪：TOHOシネマズ梅田、TOHOシネマズなんば、あべのアポロシネマ
- 京都：TOHOシネマズ二条、T・ジョイ京都
- 兵庫：OSシネマズミント神戸
- 広島：広島バルト11
- 徳島：ufotableCINEMA
- 福岡：T・ジョイ博多、ユナイテッド・シネマキャナルシティ13
チケットは7月14日0時より実施劇場一律、各劇場ホームページでにて販売開始となる。
なお、都道府県ごとに定められた「青少年育成条例」により、本イベント(午前0時上映開始の上映)には、18歳未満は保護者同伴でも入場不可(宮城県は保護者同伴であれば入場可能)。また、最速上映は0時スタート回のみとなり、最速上映回以降の深夜上映はないほか、IMAXでの上映も行わない。
本作の上映時間は155分、レイティングはPG12となる。
(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
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