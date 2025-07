メガハウスは、『サンリオキャラクターズ』より「解体パズルFANTASYソフビコレクション マイメロディ&クロミ セット 【限定ステッカー付き】」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。

2025年12月発送予定「解体パズルFANTASYソフビコレクション マイメロディ&クロミ セット 【限定ステッカー付き】」(8,580円)

キャラクターの内側をイメージした人気シリーズ「解体パズルFANTASY」がそのまま飾れるソフビフィギュアになって新登場。

通常シリーズより約180%もサイズアップして、中にはピンク・パープルとそれぞれのカラーリングをパール塗装でキラキラにしており、並べる楽しさとキュンとくる可愛さをお手元で楽しんでみたい。

プレミアムバンダイ購入特典として「マイメロディ」と「クロミ」の【限定ステッカー】が付属。ステッカーの大きさは、スマホカバーにはさめるちょうどいいサイズ感となっている。こちらのステッカー付きセットはプレミアムバンダイ限定。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661869