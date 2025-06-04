◼︎グループB・第1節
会場：スタッド・パルセメイン（フランス）／2025年6月4日（水）21：00キックオフ※日本時間
第51回モーリスレベロトーナメント グループB・第1節のUー20コンゴ共和国代表戦に臨むUー20日本代表のスターティングメンバーが発表された。
ロサンゼルス・オリンピック世代のUー20日本代表で臨んでいる今大会。初戦のスターティングメンバーには、キャプテンのDF市原吏音（RB大宮アルディージャ）や10番のMF大関友翔（川崎フロンターレ）、トップにはFW神田奏真（川崎フロンターレ）らが先発出場。GKは荒木琉偉（ガンバ大阪）が務めることとなった。
試合はこのあと、日本時間21：00キックオフ予定で、「ABEMA」にて無料ライブ配信される。
Uー20日本代表スターティングメンバー、および控えメンバーは下記の通り。◆◼︎Uー20日本代表 スターティングメンバー
予想フォーメーション：4－2－3－1
▼GK
23 荒木琉偉（ガンバ大阪）
▼DF
2 梅木怜（FC今治）
3 髙橋仁胡（セレッソ大阪）
5 市原吏音（RB大宮アルディージャ）＜cap.＞
15 塩川桜道（流通経済大学）
▼MF
6 小倉幸成（法政大学）
7 中川育（流通経済大学）
10 大関友翔（川崎フロンターレ）
11 平賀大空（京都サンガF.C.）
13 石井久継（湘南ベルマーレ）
▼FW
9 神田奏真（川崎フロンターレ）
▼GK
1 中村圭佑（東京ヴェルディ）
12 ピサノアレックス幸冬堀尾（名古屋グランパス）
▼DF
19 土屋櫂大（川崎フロンターレ）
16 佐藤海宏（鹿島アントラーズ）
18 布施克真（筑波大学）
24 森壮一朗（名古屋グランパス）
4 大川佑梧（鹿島アントラーズユース）
▼MF
22 石渡ネルソン（いわきFC）
21 横山夢樹（FC今治）
25 西原源樹（清水エスパルス）
▼FW
14 道脇豊（ベフェレン／ベルギー）
17 井上愛簾（サンフレッチェ広島）
20 高岡伶颯（サウサンプトン／イングランド）