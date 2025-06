2025明治安田J1リーグ第19節が5月31日と1日に行われた。

浦和レッズはFIFAクラブワールドカップ2025開幕前のラストゲームで逆転勝利。横浜FCの先制を許したものの、サミュエル・グスタフソンが2ゴールを挙げ、4試合ぶり白星を掴んだ。

オーストリア1部ザルツブルクへの完全移籍に近づく北野颯太のラストマッチで、セレッソ大阪は清水エスパルスに勝利した。開始4分に清水の先制を許すと、その後に得たPKは北野が失敗してしまう。それでも、髙橋仁胡のJ1初ゴールでC大阪が追いつくと、北野が2アシストの活躍で挽回。C大阪は4-2で逆転勝利を収めた。

敵地で湘南ベルマーレと対戦したファジアーノ岡山は、日本代表に選出された18歳MF佐藤龍之介の今季4点目で先制する。しかし、後半にルイス・フェリッピのゴラッソを浴びて湘南に追いつかれ、1-1で引き分けた。岡山は2試合連続でリードを守りきれずのドロー。一方、開幕3連勝スタートの湘南は、第4節以降わずか3勝にとどまり、16位で前半戦を終えた。

首位鹿島アントラーズはガンバ大阪に辛勝。柏レイソルとサンフレッチェ広島が敗れ、2試合消化の多い京都サンガF.C.が2位に浮上した。

最下位の横浜F・マリノスはFC町田ゼルビアに完勝で今季初の連勝。名古屋グランパスに敗れた19位アルビレックス新潟との勝ち点差を「2」に縮めた。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第19節

▼5月31日(土)

FC町田ゼルビア 0-3 横浜F・マリノス

名古屋グランパス 3-0 アルビレックス新潟

アビスパ福岡 0-0 東京ヴェルディ

柏レイソル 1-3 ヴィッセル神戸

サンフレッチェ広島 1-2 川崎フロンターレ

ガンバ大阪 0-1 鹿島アントラーズ

京都サンガF.C. 3-0 FC東京

▼6月1日(日)

湘南ベルマーレ 1-1 ファジアーノ岡山

セレッソ大阪 4-2 清水エスパルス

浦和レッズ 2-1 横浜FC

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿島(40/+14)

2位 京都(34/+8)

3位 浦和(34/+6)

4位 柏(34/+5)

5位 広島(32/+6)

6位 神戸(30/+4)

7位 川崎F(29/+11)

8位 C大阪(29/+4)

9位 清水(25/0)

10位 町田(25/-1)

11位 岡山(24/-1)

12位 G大阪(24/-4)

13位 東京V(24/-5)

14位 名古屋(23/-2)

15位 福岡(23/-4)

16位 湘南(22/-9)

17位 横浜FC(19/-7)

18位 FC東京(19/-9)

19位 新潟(16/-8)

20位 横浜FM(14/-8)

◆■J1第20節

▼4月16日(水)

浦和 2-1 京都

▼6月14日(土)

17:30 湘南 vs 町田

18:00 鹿島 vs 広島

18:00 横浜FC vs 川崎F

19:00 FC東京 vs C大阪

▼6月15日(日)

14:00 新潟 vs 横浜FM

18:00 東京V vs 柏

18:00 神戸 vs 名古屋

18:00 岡山 vs 福岡

18:30 清水 vs G大阪

【動画】海外移籍の北野、C大阪ラストマッチで躍動