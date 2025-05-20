竹書房が刊行する雑誌「近代麻雀」(毎月1日発売)にて連載中のコミック『むこうぶち』(著：天獅子悦也)にて、作中の名台詞「御無礼(520)」となる5月20日(火)、主要電子書籍ストアにてバブル時代編全56巻分の24時間限定1円セール、57～62巻まで50％OFFを実施する。

そして同日より、メッセージや質問・要望などを広く募集するアンケートも実施されているので、あわせてチェックしておきたい。

■電子書籍キャンペーン概要

キャンペーン期間：2025年5月20日(火)24時間限定

キャンペーン内容：1～56巻まで各1円(税抜)＋57～62巻まで各50％OFF

※実施期間や販売価格はストアによって異なる場合がある。

※対象作品の詳細については各ストア・サービスにて。

【参加書店名(順不同、敬称略)】

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など