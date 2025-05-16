株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、国内最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を企画・運営する株式会社トラストバンク（以下、トラストバンク）と「明治安田ワールドチャレンジの豪華特典が当たる！キャンペーン」（以下、本キャンペーン）を2025年5月23日（金）から2025年8月31日（日）までの期間で開催（※1※2）することを発表した。
ドコモと、公益社団法人日本プロサッカーリーグが7月30日に日産スタジアムで共同開催する「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団」（対戦カード：横浜F・マリノス vs. リヴァプール）の試合に、トラストバンクが協賛することを記念して開催する。
さらに、ドコモとトラストバンクが連携し、初めてふるさとチョイスサイト限定での返礼品の提供を行う。返礼品は、観戦チケットに加えて、エスコートキッズなどの試合前後での特別体験を提供する。
ドコモが発表したキャンペーン内容は以下の通り。
＜d払いキャンペーン＞
■キャンペーン名
ふるさとチョイス 明治安田ワールドチャレンジの豪華特典が当たる！キャンペーン
■エントリー期間
2025年5月23日（金）10:00～ 2025年8月31日（日）23:59
キャンペーン期間：2025年5月23日（金）10:00～ 2025年8月31日（日）23:59
∟特典①：2025年5月23日（金）10:00～2025年6月30日（月）23：59
∟特典②、③：2025年5月23日（金）10:00～2025年8月31日（日）23：59
■概要
期間中にふるさとチョイスサイトからエントリーの上、d払いで10,000円以上のふるさと納税をしていただくと、明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団 大会観戦チケットや試合前日ミート＆グリートや試合前ピッチサイドウォークなどの特別体験など、抽選で豪華特典（※1※2）を進呈いたします。
＜キャンペーン特典＞
特典①：明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団 横浜F・マリノス vs. リヴァプール
・観戦チケット（30組60名さま）
・特別体験：試合前日 ミート & グリート（5組10名さま）
・特別体験：試合前 選手お出迎え（1組2名さま）
・特別体験：試合前 ベンチ撮影会（8組16名さま）
・特別体験：試合前 ウォーミングアップ見学（5組10名さま）
・特別体験：試合後 ピッチサイドウォーク（5組10名さま）
特典②：大会公式グッズ等（当選人数：260名さま）
・大会使用試合球 （1名さま）
・チーム使用練習球（3名さま）
・大会公式グッズ（256名さま）
特典③：dポイント50万ポイント山分け
・dポイント50万ポイントを山分けでプレゼント
■応募条件
・ふるさとチョイスへの寄付申し込みの際に、ｄ払いまたはd払い（ネットショッピング）内ふるさとチョイスで寄付をされた方
※キャンペーンページより、特典ごとにエントリー必須となります。
※その他特典毎の各種条件はキャンペーンページをご確認ください。
・期間中合計10,000円以上のd払いで1口。
・当選口数は10,000円ごとに1口ずつ増加。（例；30,000円以上で3口）
■キャンペーンサイト
■寄付サイト
※1特典ごとにキャンペーン対象期間が異なります
※2特典および当選数は追加となる可能性がございます
*「d払い」「dアカウント」は､株式会社NTTドコモの登録商標です｡