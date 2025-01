INI髙塚大夢「去年の反省を踏まえて…」2025年の抱負を発表！ “朝カツ！”に込めた思いは？

11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の髙塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜~木曜22:18頃~)。1月20日(月)の放送では、2025年の目標を語りました。髙塚:今夜は新年1回目の授業ということでね。毎年恒例、僕も書き初めをやっていきたいと思います! 今年の抱負書きたいと思うんですけれども、去年は「らしさ」という言葉を書きましたね!2024年は本当に“自分らしさ”を追求できた年になりました! いい意味であれば、自分の好きなこと、やりたいことを追求して、それを少しずつ自分の活動に繋げることができたなって思います。悪い意味で言うと、けっこう自分に甘々でしたね。「ちょっと疲れてるな~」「休みたいな~」ってときは、「それも自分でしょう!」と言って、甘々に1年過ごしていました。ちょっと今年は、その反省も踏まえた抱負を書いていこうと思います!僕、左利きなんですけどね、こういうの書くときは右で書くんですよ。去年も話したかもしれないけど。もう、今年はシンプルです。オッケー! できました~! 僕が書いた今年2025年の抱負は「朝カツ!」です!活動の「活」って字、あるじゃないですか。朝に活動するっていう意味の朝活もあるかもしれないんですけど、「眠い。今日は布団から出たくない」っていう、自分の甘えに勝つ、勝利するっていう、“朝に勝つ”意味もあります。あとは、SCHOOL OF LOCK!でもよく生徒(リスナー)のみんなに“喝”を入れていますけども、自分にも朝に“喝”を入れるって意味でも「朝カツ!」。去年の反省を踏まえた、今年にぴったりな抱負なんじゃないかなと思って、こちらにしました!今年は朝早く起きて、朝からちゃんと活動して、午前中の時間も有意義に過ごして、もっと充実した1年にできたらなと思います。みんなで一緒に頑張っていきましょうよ! 生徒のみなさんも、一緒に朝カツしていきましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/