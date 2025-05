旅行するなら「ノープランがいい」or「計画を立てたい」…あなたはどっち？ こもり校長「スケジュールに追われたくない」アンジー教頭「その時々で気分が変わるから…」

“ラジオの中の学校”こと、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内のコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴な疑問をテーマにした2択の質問をリスナーに投げかけ、投票を募っています。4月29日(火・祝)の放送で取り上げたテーマは「旅行するなら『ノープランがいい!』or『計画を立てたい!』……あなたはどっち?」。リスナーからの投票結果とともに、番組パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)がそれぞれのスタンスを語りました。旅行するなら「ノープランがいい!」or「計画を立てたい!」…あなたはどっち?まず、こもり校長は“ノープラン派”と即答。「こんなの俺、一択なんだけど。どう考えてもノープラン! 日頃からスケジュールに追われてるのに、休みの日までスケジュールに追われたくないじゃん。朝起きた時間で、そこから行動すればいい。『9時からご飯』とか決められてたら、もう無理! 耐えられない!!」今年1月に高校の同級生と旅行した際も、「スケジュールを決めるなら俺を置いていってくれ」と伝えたそうで、「何も気にせず自由に動きたい」と強調していました。アンジー教頭も同じく“ノープラン派”として、こんな理由を語ります。「シンプルに、計画を立てるのが得意じゃない(笑)。あと、その時々で気分が変わるから。例えば“今の気候ならこっちに行きたい”って思うことがあるのに、前もって全部決められちゃうと結構きつい」そんな自由な2人が、決まった時間内に生放送をしているというのも“ある種の旅”のようだと笑い合っていました。●「ノープランがいい!」37%●「計画を立てたい!」63%アンジー教頭は「意外と計画派が多いね」と驚きの反応。こもり校長も「そっちのほうが世の中的には多いのはわかってる」と納得の様子でした。・何かあったときのトラブルが怖いから、しっかり計画を立てて行きます。・時間を無駄にせず、詰め込んで目いっぱい楽しみたい!・どこにどれくらい行くかも決めずに一人旅をしてみたい。・旅先での出会いや電車に乗り遅れるハプニングも含めて、刺激的な旅になりそう!ーーあなたは旅行に行くなら、しっかり計画を立てたい派? それとも自由気ままなノープラン派?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/