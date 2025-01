SEVENTEEN・DINO「今回のツアーを通して印象に残ってるエピソードは…」ワールドツアーの日本公演を振り返る

“セブチ”の愛称で親しまれている韓国発の13人組ボーイズグループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のDINO(ディノ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」(毎月第2週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。1月14日(火)の放送では、2024年に愛知・東京・大阪・福岡の全国4都市・10公演をおこなったSEVENTEENのワールドツアーの日本公演「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN JAPAN」を振り返りました。

DINO:今回のツアーを通して印象に残ってるエピソードがあります。今回は、(SEVENTEENのメンバーの)THE 8お兄さんがよく喋りました。THE 8お兄さんがコンサートのMCの流れをつかんでくれたといいますか、(同じくメンバーの)HOSHIお兄さんが横で振っているものを全部コメントで受け返して、コンサートでのMCだったんじゃないかなと思うぐらいです。

THE 8お兄さんとのやり取りが、僕とコメントしているときもすごくよくなったし、公演が終わってTHE 8お兄さんに「お兄さんもうMCなんじゃない? これからもよろしくね!」みたいに言った記憶があります。

他に印象に残っているエピソードは……今回のツアーでアドリブで考えた挨拶があるのですが、僕が「小さな!」と言うと、CARAT(※SEVENTEENのファンの呼称)のみなさんが「巨人!」と言って、僕が「サランヘ!」と言ったら「ヌンピ!」と言う。

そして、「僕はSEVENTEENの……」と言ったら、CARATのみなさんが「DINO!」と言って、僕が「です!」(で締める)。反応が悪くなくてよかったです。

今回のJAPANツアー、共に時間を過ごしてくれてありがとうございます。CARATと生徒のみなさんがこの公演に来るためにどんな努力をしたのだろうと思うと、本当にありがたい気持ちでいっぱいです。これからもたくさんの機会を作って、CARATと生徒のみなさんの期待に応えたいという気持ちが大きいです。これからも本当によろしくお願いします。

<番組概要>

番組名:SCHOOL OF LOCK!

パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜

放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55

番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/