Mrs. GREEN APPLE大森元貴「実はスーパーお忍びで、ゴリッゴリに変装して…」デビュー10周年記念企画に“お忍び訪問”していた!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。4月7日(月)の放送では、Mrs. GREEN APPLEデビュー10周年記念企画「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」について語りました。大森:昨日(4月6日)、「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」東急プラザ表参道「オモカド」5Fカフェ&ストアエリアの最終日でございました~! 初日からたくさんのJAM’S(※ミセスファンの呼称)が来てくれましたね!藤澤:本当にありがとうございました~!大森:実は大森! ふわっと、スーパーお忍びで……藤澤:ふわっと行けたんですか!?大森:気合いで!若井:どういう気合い? どうやって……(笑)?大森:もうゴリッッゴリに変装してガッチガチに警備をつけて。若井:なるほど!藤澤:ガッチガチに警備はつけたんだね(笑)。大森:だから…なんていうの? もう……擬態!藤澤:擬態できてたんだ!若井:えっ、「オモカド」に擬態してた?大森:擬態してました!若井:へ~!

【MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU🎪】

⁡

昨日からスタートした

「MGA MAGICAL 10 YEARS LANDMARK IN HARAJUKU」

東京・原宿エリアがミセス一色に染められたフォトレポートを公開📸

⁡

写真でもぜひお楽しみください✨

皆さんが撮影した思い出写真も#MGA_HARAJUKU… pic.twitter.com/lc7JkNdIf9

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) March 25, 2025番組では他にも、7月8日(火)にリリースするアニバーサリー・ベスト・アルバム『10』のカバー・アートについて語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/