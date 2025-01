乃木坂46賀喜遥香 家族と“お正月休み”を満喫「もっと乃木坂46の活動を頑張りたいなって…」

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。1月9日(木)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、今年の正月休みの過ごし方について語りました。<リスナーからのメッセージ>「遥香先生こんばんは! そして、明けましておめでとうございます! 僕はお正月休みがあったので、地元に帰って初詣に行ったり、おいしい蕎麦を食べて銭湯に行ったり、家族とのんびりしたり、素敵な時間を過ごせました! 遥香先生もブログで『お正月休みは家族みんなでゲームセンターに行った』と書かれていましたが、遥香先生のお正月休みはどうだったか、ぜひ教えてください!」(島根県 23歳)賀喜:私のお正月休みは、まず「CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025」(TBS系)の出演が終わった後、お家に帰って寝て、そこから栃木県の実家に帰りました。家族とアウトレットに行ってお買い物をして、そのときにみんなでゲームセンターに行ったんですよ。それで、お父さんがUFOキャッチャーをやったら「200円で『ちいかわ』が取れたわ!」って言って私にくれて。“いいな~!”なんて言っていたら、弟も「取れたわ」って言って私にくれて(笑)。私「ちいかわ」が大好きなんです♡ その「ちいかわ」をもらって、ご飯を食べて帰りました。あとは、中学校のときにクラスが一緒でずっと仲が良い友達と遊んだり、ご飯を食べたり、映画「モアナと伝説の海2」を観に行きました! 最近「モアナと伝説の海」を観て、めっちゃ面白かったから“2も観たい!”と思って。めちゃめちゃ面白かった!劇中歌が超いいんですよ! もちろん「ビヨンド ~越えてゆこう~」(日本版エンドソング)もいいんですけど、私は「迷え!」っていうコウモリの女性(マタンギ)が歌う曲があるんですけど、観終わった後に「あの曲めっちゃ良くない!? 一番好きだったかも!」って友達に言ったりして、良い曲だったなぁ。実家に帰ったときには、一番に猫のマロンくんに飛びついて「うあ~♡ かわいいねぇ~♡」ってなでなでして(笑)。もう家族全員溺愛! アウトレットから帰ってきたときも、家のドアを開けたらマロンが“寂しいよ……”って待っているんですよ! だから全員で「マーちゃーん!」って言って“ぎゅー”って(笑)。もうかわいすぎて、離れたくなくて帰るのがしんどかった(苦笑)。短いあいだったけど“マロンタイム”もあって、充実したお休みを過ごせました。家族と会ってゆっくり過ごして“今年も1年頑張るぞ!”っていう気持ちになれましたし、みんなが私のことをすごく応援してくれているので、ファンの方はもちろんですけど、家族のために、友達のために、もっと乃木坂46の活動を頑張りたいなって改めて思ったお休みでした!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/