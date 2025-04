ももクロ百田「歌っている側からすると“こんなに幸せなことはない”」曲が持つ力の素晴らしさを語る

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10」。この番組は、ももクロとナビゲーターの清野茂樹アナウンサー、そして全国のリスナーが一緒に作る“選曲テーマ別オリジナルTOP10チャートプログラム”です。毎回テーマを設けて、みなさんからのリクエストを集計した“番組オリジナルTOP10チャート”をカウントダウン形式で発表していきます。

4月13日(日)の放送では、“かなこ”こと百田夏菜子、“れに”こと高城れに、清野アナウンサーの3人で「心に響く弦の音! アコギイントロソングTOP10」をお届けしました。

◆第1位:「One more time ,One more chance」(山崎まさよし)

清野:この曲は、山崎まさよしさんが主演を務めた映画「月とキャベツ」の主題歌や新海誠監督の連作短編アニメーション「秒速5センチメートル」の主題歌になっています。

<リスナーからのリクエスト・メッセージ>

「結婚前によく聴いていました! 心がホッと落ちついて温かい気持ちになれる曲です。今でも聴くと、夫と一緒にいろんなところに行ったことを思い出します」

れに:“結婚前によく聴いていた”なんて素敵ですね。エピソードも温かいです。

かなこ:当たり前ですけど、同じ曲でも人によってそれぞれ違うエピソードがあるじゃない? それが曲の素晴らしいところでもありますよね。

清野:“100人いたら100通りのメッセージや思い出がある”という。

れに:そうそう! 素敵だよね。

かなこ:自分たちの曲をいろんな人が聴いてくれて、いろんな人の日常に寄り添っていたり、ときには(誰かを)勇気づけることができていたり……。歌っている側からすると“こんなに幸せなことはない”って思います。

れに:その景色の一因になれていることがうれしいよね。

かなこ:そう! 私たちが皆さんの人生の(分岐点となる)シーンを直接見ることはできないけれど、その曲は隣で見ているわけじゃん。それがすごいことだなと思うし、だからこそ、これからもたくさん想いを込めて歌いたいなと思います。

----------------------------------------------------

<番組概要>

番組名:ももいろクローバーZのハッピー・クローバー!TOP10

放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット

放送日時:毎週日曜 16:00~16:55

パーソナリティ:ももいろクローバーZ、清野茂樹

番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/clover/