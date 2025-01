大黒摩季が2025年活動計画発表、2種類のアルバムリリースと全国ツアー決定

大黒摩季が、2025年の活動計画を発表。2種類のアルバムリリースと、2種類の全国ツアーを開催することを明らかにした。

30周年の47都道府県+島を駆け巡ったロングツアーを無事完走した大黒摩季の昨年は、様々なイベントやフェスに参加、TBS日曜劇場『ブラックぺアン シーズン2』でドラマ初出演を果たすなど、自身の活動の枠を広げると同時に、”大黒摩季流のエンターテインメント”を追い求めて来た。同時にその活動を通し、昨年1月1日に起きた能登半島地震への支援を継続的に1年間実施。その中で、自身が出演するライブ各地で募金活動を続け、4月にはKT Zepp Yokohama、12月には熊本城ホールにて、自身で企画・主宰し、スローガンに掲げた「人類みな親戚」というテーマに賛同してくれた豪華なゲスト・アーティストとともにチャリティ・ライブを開催、被災地への無料生配信、日本全国にはチャリティ生配信・限定グッズなどで義援金を募って来た。

大晦日に55歳の誕生日を迎え、元旦の本人メッセージでは、「大黒摩季として期待や責任はおおよそ果たしたと思うので、これからは〜 I will take my own way★ 〜我が道を行かせていただきます」さらには直筆の筆文字で、新年の一文字を”極”、私を極める、としている。よって2025年は、より一層自由奔放に大黒摩季にしか作れない作品、大黒摩季にしか歌えない歌、大黒摩季にしかできないパフォーマンスを念頭に、来年訪れる35周年を前にまた新たなる大黒摩季を自身が創造し完結させる一年となる。

Newアルバムについては、大黒摩季の根幹にあるROCKと自身のROCK感・サウンドを追求し、この年齢だからこその鋭さと、「人生3周して最近心は中2⭐︎」と本人が言う純度を増した蒼さを爆発させるアルバム・タイトル「55 BLACK」。30周年ツアーのファイナルや、福井での太鼓イベントで1トンもの大太鼓に挑戦し、成長し続けてきた和太鼓や和楽器を多様する作品、昨年台風によって余儀なく開催中止したラテン・イベントの流れから生まれたラテン楽曲やこの数年で2度訪れたスペインで感化され自身も習い始めたフラメンコに触発された楽曲を念頭に、3歳の時最初に出会ったジャンルでもあるクラシックにはじまり、SOUL・ヒップホップ・ラテン・フラメンコ・和太鼓などのヒューマンでEmotionalな音楽をChill&クラブサウンドにするという大黒摩季Mixtureサウンドの集大成をクリエイトする「55 RED」。2種類2作品を上半期・下半期に発表するという。

それに伴い、4月26日より8月2日まで前半戦として2年ぶりに開催される全国ツアー「MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 - 55BLACK -」 のスケジュールも発表された。今回の全国ツアーは、コンセプトの異なる2作のアルバムに合わせて、内容も2種類のツアーが展開され、後半戦となる全国ツアー「MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 - 55RED -」は8月後半にスタート、11月にファイナルを迎える予定。それぞれのツアーでのライブ内容は、タイトル通りアルバムのコンセプトに基づいており、前半戦はロック色を全面的に押し出したライブとなる。毎回ノリのよいサウンドとヒット曲で大いに盛り上がる大黒摩季のライブだが、それに加え骨太なロック作品が加わってさらに沸騰ライブが展開されるに違いない。

さらに、4月にはこの全国ツアーの前哨戦として、2019年に続き2度目となる中国ツアーも計画されている。今回の中国ツアーでは、広州、重慶、上海の3都市での開催を計画しており、中国から凱旋と同時に、全国ツアーに突入する流れとなる。日本全国を二週半〜地球一周をしてから、地に足のついた完成度で粛々とASEAN地域〜世界へ羽撃いてゆくプランも同時に進行しているという。

<ライブ情報>

MAKI OHGURO LIVE TOUR 2025 -55 BLACK-

4月26日(土)千葉県市川市文化会館 大ホール

5月3日(土)埼玉県羽生市産業文化ホール 大ホール

5月5日(祝・月)山梨県YCC県民文化ホール 大ホール

5月10日(土)三重県四日市市文化会館 第1ホール

5月11日(日)静岡県菊川文化会館アエル 大ホール

5月17日(土)大阪府南海浪切ホール 大ホール

5月18日(日)京都府文化パルク城陽 プラムホール

5月24日(土)長野県上田市交流文化芸術センター 大ホール

5月25日(日)富山県オーバード・ホール 大ホール

6月6日(金)岡山県岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

6月8日(日)鳥取県米子コンベンションセンター BiG SHiP

6月13日(金)栃木県宇都宮市文化会館 大ホール

6月14日(土)埼玉県さいたま市文化センター 大ホール

6月27日(金)愛媛県西条市総合文化会館 大ホール

6月29日(日)高知県高知県立県民文化ホール オレンジホール

7月5日(土)滋賀県ひこね市文化プラザ グランドホール

7月6日(日)福井県敦賀市民文化センター 大ホール

7月11日(金)秋田県あきた芸術劇場 ミルハス 大ホール

7月13日(日)山形県希望ホール(酒田市民会館) 大ホール

7月26日(土)青森県弘前市民会館 大ホール

8月2日(土)福島県會津風雅堂 大ホール

