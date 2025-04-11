コーチェラ・フェス2025をYouTubeで楽しむ　配信タイムテーブル一覧

世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」が、日本時間4月13日（土）〜15日（月）、20日（土）〜22日（月）の2週にわたり、カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催される。
ヘッドライナーにはレディー・ガガ、トラヴィス・スコット、ポスト・マローンという時代の象徴とも言える面々が名を連ねる。日本からはXGが初出演。3日目・月曜にSaharaステージのトリを務める。K-POP勢からはLISAとJENNIE（BLACKPINK）、ENHYPENが登場。さらにベンソン・ブーン、グリーン・デイ、チャーリーXCX、CA7RIEL & Paco Amoroso、ウィーザー、ジャパニーズ・ブレックファストなど注目アクトがそろい踏み。今年もジャンルも国境も越えた豪華ラインナップが集結している。
今年もYouTubeにて全ステージの公式配信が実施され、世界中からその熱狂をリアルタイムで体感できる。1週目の配信タイムテーブルは以下の通り。
※スケジュールは4月11日（金）18時現在のもの。
※各アーティストの出演時間は日本時間で記載。
※配信時間／配信アーティストは予告なく変更される場合あり。
1日目・4月13日（土）
1. Main Stage
8:20〜 ザ・シークレッド・ソウルズ（Thee Sacred Souls）
9:40〜 マリーナ（MARINA）
11:10〜 ベンソン・ブーン（Benson Boone）
13:00〜 ミッシー・エリオット（Missy Elliott）
15:10〜 レディー・ガガ（Lady Gaga）
2. Outdoor Theatre
8:05〜 シェウン・クティ＆エジプト80（Seun Kuti & Egypt 80）
9:25〜 ゴーゴーズ（The Go-Go's）
10:45〜 タイラ（Tyla）
12:20〜 The Marías
14:10〜 Parcels
15:10〜 The Martinez Brothers & Loco Dice
3. Sahara
8:00〜 クリス・ロレンゾ（Chris Lorenzo）
9:15〜 スリー・6・マフィア（Three 6 Mafia）
10:10〜 Sara Landry
11:15〜 Austin Millz
11:45〜 LISA
13:10〜 Yeat
14:25〜 グロリラ（GloRilla）
15:50〜 マスタード（Mustard）
4. Mojave
8:00〜 SAINt JHN
8:50〜 Lola Young
9:40〜 Ravyn Lenae
10:05〜 Djo
11:20〜 Eyedress
12:35〜 マイク・スノウ（Miike Snow）
14:05〜 ザ・プロディジー（The Prodigy）
15:20〜 クリス・レイク（Chris Lake）
5. Gobi
8:00〜 マリブー・ステート（Maribou State）
8:45〜 4batz
9:30〜 PARISI
9:55〜 d4vd
11:00〜 A.G.クック（A.G. Cook）
12:15〜 Artemas
13:30〜 カトリエル＆パコ・アモロソ（CA7RIEL & Paco Amoroso）
14:40〜 Indo Warehouse
6. Sonora
8:00〜 TOPS
9:00〜 julie
9:45〜 Glixen
10:10〜 KNEECAP
11:05〜 vs self
11:30〜 Los Mirlos
12:40〜 SPEED
14:00〜 HiTech
2日目・4月14日（日）
1. Main Stage
8:00〜 ジミー・イート・ワールド（Jimmy Eat World）
9:25〜 T-ペイン（T-Pain）
11:15〜 チャーリーXCX（Charli XCX）
13:05〜 グリーン・デイ（Green Day）
15:40〜 トラヴィス・スコット（Travis Scott）
2. Outdoor Theatre
8:00〜 Tink
9:05〜 ジャパニーズ・ブレックファスト（Japanese Breakfast）
10:25〜 グスターボ・ドゥダメル＆ロサンゼルス・フィル（Gustavo Dudamel & LA Phil）
12:15〜 クレイロ（Clairo）
13:45〜 アバヴ＆ビヨンド（Above & Beyond）
15:20〜 ザ・オリジナル・ミスフィッツ（The Original Misfits）
3. Sahara
8:10〜 アロック（Alok）
9:25〜 Disco Lines
10:30〜 Talón
10:45〜 Shoreline Mafia
11:35〜 サルート（salute）
12:35〜 ENHYPEN
13:50〜 Mau P
15:30〜 Keinemusik
4. Mojave
8:00〜 ウィーザー（Weezer）
8:55〜 ヨー・ギャバ・ギャバ！（Yo Gabba Gabba!）
9:55〜 サム・フェンダー（Sam Fender）
11:15〜 Ivan Cornejo
12:25〜 Hanumankind
13:45〜 horsegiirL
15:00〜 The Dare
15:55〜 Barry Can't Swim × 2manydjs × salute
5. Gobi
8:05〜 グラス・ビームス（Glass Beams）
9:15〜 バイアグラ・ボーイズ（Viagra Boys）
10:05〜 Medium Build
10:30〜 2hollis
12:20〜 ダークサイド（DARKSIDE）
13:40〜 ベス・ギボンズ（Beth Gibbons）
15:00〜 Rawayana
6. Sonora
8:00〜 Judeline
9:00〜 underscores
9:45〜 Prison Affair
10:10〜 ブロンド・レッドヘッド（Blonde Redhead）
11:10〜 トゥゲザー・パンゲア（Together Pangea）
12:30〜 VTSS
13:50〜 El Malilla
3日目・4月15日（月）
1. Main Stage
8:05〜 シャブージー（Shaboozey）
9:25〜 ビーバドゥービー（beabadoobee）
11:00〜 Junior H
12:35〜 ミーガン・ザ・スタリオン（Megan Thee Stallion）
14:25〜 ポスト・マローン（Post Malone）
2. Outdoor Theatre
8:00〜 MEUTE
9:00〜 ケシ（Keshi）
10:15〜 スティル・ウージー（Still Woozy）
11:45〜 JENNIE
13:10〜 ゼッド（Zedd）
14:55〜 ポロ＆パン（Polo & Pan）
3. Sahara
8:00〜 Interplanetary Criminal
9:00〜 ベン・ベーマー（Ben Böhmer）
9:50〜 Tom Breu
10:00〜 Sammy Virji
11:00〜 ボリス・ブレッチャ（Boris Brejcha）
12:10〜 チェイス＆ステイタス（Chase & Status）
13:35〜 タイ・ダラー・サイン（Ty Dolla $ign）
14:55〜 XG
4. Mojave
8:10〜 Muni Long
9:25〜 Jessie Murph
10:10〜 Fcukers
10:40〜 レマ（Rema）
12:00〜 ベースメント・ジャックス（Basement Jaxx）
13:25〜 クラフトワーク（Kraftwerk）
14:45〜 ティエスト（Tiësto）
5. Gobi
8:00〜 The Beaches
9:00〜 Amaarae
9:50〜 Hope Tala
10:20〜 Mohamed Ramadan
11:25〜 BigXthaPlug
12:35〜 アルカ（Arca）
13:55〜 アミル・アンド・ザ・スニッファーズ（Amyl and the Sniffers）
6. Sonora
8:10〜 Wisp
8:55〜 Kumo 99
9:20〜 SOFT PLAY
10:05〜 Bob Vylan
10:30〜 サークル・ジャークス（Circle Jerks）
11:40〜 ジンジャー・ルート（Ginger Root）
13:05〜 Snow Strippers