コーチェラ・フェス2025をYouTubeで楽しむ　配信タイムテーブル一覧

世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」が、日本時間4月13日（土）〜15日（月）、20日（土）〜22日（月）の2週にわたり、カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催される。

ヘッドライナーにはレディー・ガガ、トラヴィス・スコット、ポスト・マローンという時代の象徴とも言える面々が名を連ねる。日本からはXGが初出演。3日目・月曜にSaharaステージのトリを務める。K-POP勢からはLISAとJENNIE（BLACKPINK）、ENHYPENが登場。さらにベンソン・ブーン、グリーン・デイ、チャーリーXCX、CA7RIEL & Paco Amoroso、ウィーザー、ジャパニーズ・ブレックファストなど注目アクトがそろい踏み。今年もジャンルも国境も越えた豪華ラインナップが集結している。

今年もYouTubeにて全ステージの公式配信が実施され、世界中からその熱狂をリアルタイムで体感できる。1週目の配信タイムテーブルは以下の通り。

※スケジュールは4月11日（金）18時現在のもの。

※各アーティストの出演時間は日本時間で記載。

※配信時間／配信アーティストは予告なく変更される場合あり。

【2日目：日本時間4月14日（日）はこちら】

【3日目：日本時間4月15日（月）はこちら】

1日目・4月13日（土）

1. Main Stage

8:20〜 ザ・シークレッド・ソウルズ（Thee Sacred Souls）

9:40〜 マリーナ（MARINA）

11:10〜 ベンソン・ブーン（Benson Boone）

13:00〜 ミッシー・エリオット（Missy Elliott）

15:10〜 レディー・ガガ（Lady Gaga）

2. Outdoor Theatre

8:05〜 シェウン・クティ＆エジプト80（Seun Kuti & Egypt 80）

9:25〜 ゴーゴーズ（The Go-Go's）

10:45〜 タイラ（Tyla）

12:20〜 The Marías

14:10〜 Parcels

15:10〜 The Martinez Brothers & Loco Dice

3. Sahara

8:00〜 クリス・ロレンゾ（Chris Lorenzo）

9:15〜 スリー・6・マフィア（Three 6 Mafia）

10:10〜 Sara Landry

11:15〜 Austin Millz

11:45〜 LISA

13:10〜 Yeat

14:25〜 グロリラ（GloRilla）

15:50〜 マスタード（Mustard）

4. Mojave

8:00〜 SAINt JHN

8:50〜 Lola Young

9:40〜 Ravyn Lenae

10:05〜 Djo

11:20〜 Eyedress

12:35〜 マイク・スノウ（Miike Snow）

14:05〜 ザ・プロディジー（The Prodigy）

15:20〜 クリス・レイク（Chris Lake）

5. ​​Gobi

8:00〜 マリブー・ステート（Maribou State）

8:45〜 4batz

9:30〜 PARISI

9:55〜 d4vd

11:00〜 A.G.クック（A.G. Cook）

12:15〜 Artemas

13:30〜 カトリエル＆パコ・アモロソ（CA7RIEL & Paco Amoroso）

14:40〜 Indo Warehouse

6. Sonora

8:00〜 TOPS

9:00〜 julie

9:45〜 Glixen

10:10〜 KNEECAP

11:05〜 vs self

11:30〜 Los Mirlos

12:40〜 SPEED

14:00〜 HiTech

2日目・4月14日（日）

1. Main Stage

8:00〜 ジミー・イート・ワールド（Jimmy Eat World）

9:25〜 T-ペイン（T-Pain）

11:15〜 チャーリーXCX（Charli XCX）

13:05〜 グリーン・デイ（Green Day）

15:40〜 トラヴィス・スコット（Travis Scott）

2. Outdoor Theatre

8:00〜 Tink

9:05〜 ジャパニーズ・ブレックファスト（Japanese Breakfast）

10:25〜 グスターボ・ドゥダメル＆ロサンゼルス・フィル（Gustavo Dudamel & LA Phil）

12:15〜 クレイロ（Clairo）

13:45〜 アバヴ＆ビヨンド（Above & Beyond）

15:20〜 ザ・オリジナル・ミスフィッツ（The Original Misfits）

3. Sahara

8:10〜 アロック（Alok）

9:25〜 Disco Lines

10:30〜 Talón

10:45〜 Shoreline Mafia

11:35〜 サルート（salute）

12:35〜 ENHYPEN

13:50〜 Mau P

15:30〜 Keinemusik

4. Mojave

8:00〜 ウィーザー（Weezer）

8:55〜 ヨー・ギャバ・ギャバ！（Yo Gabba Gabba!）

9:55〜 サム・フェンダー（Sam Fender）

11:15〜 Ivan Cornejo

12:25〜 Hanumankind

13:45〜 horsegiirL

15:00〜 The Dare

15:55〜 Barry Can't Swim × 2manydjs × salute

5. Gobi

8:05〜 グラス・ビームス（Glass Beams）

9:15〜 バイアグラ・ボーイズ（Viagra Boys）

10:05〜 Medium Build

10:30〜 2hollis

12:20〜 ダークサイド（DARKSIDE）

13:40〜 ベス・ギボンズ（Beth Gibbons）

15:00〜 Rawayana

6. Sonora

8:00〜 Judeline

9:00〜 underscores

9:45〜 Prison Affair

10:10〜 ブロンド・レッドヘッド（Blonde Redhead）

11:10〜 トゥゲザー・パンゲア（Together Pangea）

12:30〜 VTSS

13:50〜 El Malilla

3日目・4月15日（月）

1. Main Stage

8:05〜 シャブージー（Shaboozey）

9:25〜 ビーバドゥービー（beabadoobee）

11:00〜 Junior H

12:35〜 ミーガン・ザ・スタリオン（Megan Thee Stallion）

14:25〜 ポスト・マローン（Post Malone）

2. Outdoor Theatre

8:00〜 MEUTE

9:00〜 ケシ（Keshi）

10:15〜 スティル・ウージー（Still Woozy）

11:45〜 JENNIE

13:10〜 ゼッド（Zedd）

14:55〜 ポロ＆パン（Polo & Pan）

3. Sahara

8:00〜 Interplanetary Criminal

9:00〜 ベン・ベーマー（Ben Böhmer）

9:50〜 Tom Breu

10:00〜 Sammy Virji

11:00〜 ボリス・ブレッチャ（Boris Brejcha）

12:10〜 チェイス＆ステイタス（Chase & Status）

13:35〜 タイ・ダラー・サイン（Ty Dolla $ign）

14:55〜 XG

4. Mojave

8:10〜 Muni Long

9:25〜 Jessie Murph

10:10〜 Fcukers

10:40〜 レマ（Rema）

12:00〜 ベースメント・ジャックス（Basement Jaxx）

13:25〜 クラフトワーク（Kraftwerk）

14:45〜 ティエスト（Tiësto）

5. Gobi

8:00〜 The Beaches

9:00〜 Amaarae

9:50〜 Hope Tala

10:20〜 Mohamed Ramadan

11:25〜 BigXthaPlug

12:35〜 アルカ（Arca）

13:55〜 アミル・アンド・ザ・スニッファーズ（Amyl and the Sniffers）

6. Sonora

8:10〜 Wisp

8:55〜 Kumo 99

9:20〜 SOFT PLAY

10:05〜 Bob Vylan

10:30〜 サークル・ジャークス（Circle Jerks）

11:40〜 ジンジャー・ルート（Ginger Root）

13:05〜 Snow Strippers