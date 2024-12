BABYMETAL、2024年の活動を振り返るショート動画公開

BABYMETALが、2024年の活動を振り返る1分間のルックバック・ショート動画を、オフィシャルYouTubeチャンネルとSNSアカウントにて公開した。

【ライブ写真ギャラリー】「BABYMETAL WORLD TOUR 2024」

動画は、2024年にリリースされた作品のMusic Videoやワールドツアーを通して世界各地で撮影されたライブ映像から構成され、BABYMETALの充実した2024年を時系列にまとめた内容となっている。

2024年最初のアリーナ公演は、世界25ヵ国を回った自身最大規模のワールドツアーの日本凱旋公演で、2024年3月2日(土)、3日(日)に横浜アリーナにて2DAYS開催されたMOMOMETALの”聖誕”を祝うライブ。聖誕祭ならではの演出とともに、ワールドツアーを通して進化を遂げたBABYMETALの姿を披露した。

2024年は、BABYMETALにとって、コラボ曲が多くリリースされ、世界で高く評価された一年でもあった。3月14日には、BABYMETALとタイ屈指のラッパーF.HERO、そして同国の人気ロック・バンドBODYSLAMとのトリプル・コラボレーションによるシングル「LEAVE IT ALL BEHIND」が配信リリースされ、3組が共演したミュージック・ビデオも公開された。3組の異なるアーティストたちのエッセンスを取り入れたラップ、ロック、メタル・スタイルが融合したこの曲は、前を向いていく力強さを綴った楽曲として、アジア諸国を中心に広く聴かれた。

3月23日&24日には、沖縄コンベンションセンターでライブが開催され、自身初の沖縄公演とワールドツアーファイナルのスペシャルパフォーマンスを見ることが出来る。2023年から2024年3月までで、BABYMETALは、最終的に、世界25カ国を巡り、国内外で通算約100公演を行い、約28万人を動員した。続く、4月には、US TOURが敢行され、サンフランシスコで開催されたヘッドラインショーやラスベガスの音楽フェス「Sick New World」に出演を果たした。

5月25日&26日には、自身が初めて主催するフェス「FOX_FEST」がさいたまスーパーアリーナで2日間開催され、BABYMETALの他に、ELECTRIC CALLBOY、POLYPHIA、Bilmuri、METALVERSE (Guest Band ASTERISM)が出演し、次世代のシーンを担うメンバーで構成されたスペシャルなステージを披露。「FOX_FEST」ならではの演出として、POLYPHIAのギタリストのTim HensonとScott LePageが、「Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)」でゲスト出演を果たした。二人の華麗なギタープレイとともに幻想的な楽曲の世界観をBABYMETALと表現し、待望のライブ初共演が実現。また、BABYMETALとELECTRIC CALLBOYがタッグを組み、共に制作したコラボ曲「RATATATA」(5月23日(水)配信リリース。米国ビルボードのハードロック・デジタル・ソング・セールスで1位を獲得。)を、ELECTRIC CALLBOYのヴォーカルのNico SallachとKevin Ratajczakが、ゲスト出演して、BABYMETALとライブ初披露した。ELECTRIC CALLBOYのエンターテインメント性の高い、ユーモラスで楽しいメタルダンスチューンとBABYMETALのキャッチーで変幻自在なパフォーマンスが世界中で大きな話題となった。

6月には、再び海外へと活動の舞台を移し、UK & EUROPE TOURを通して、海外8カ国の音楽フェス10本に出演を果たし、ワンマン公演もオランダ、ポーランド、フランスで開催し、通算13公演を敢行。8月には、自身2度目のアジアツアーも開催し、シンガポール、クアラルンプール、バンコク、ジャカルタの4都市を巡り、BRING ME THE HORIZONがアジアで主催したフェス「NEXFEST」にも出演を果たした。タイ・バンコクで初開催された「SUMMER SONIC BANGKOK 2024」にもスペシャルゲスト出演し、BODYSLAMのステージにF.HEROとともに登場し、トリプルコラボシングル「LEAVE IT ALL BEHIND」で3アーティストの共演が実現。

さらに、10月から12月は、自身初となる南米ツアーを開催。Slipknotが主催する「KNOTFEST」にも4公演出演し、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、チリ、そして、メキシコを含める中南米6カ国で8公演を行い、現地で熱烈な歓迎をうけて、18万人を動員した。そして、勢いそのままに、全15都市18公演からなる全米ワンマンツアーを完遂。2024年4月以降から世界22カ国、国内外通算51公演を行い、スペシャルゲスト出演の公演を除いた総動員数は、約101万人に上る驚異的な記録を打ち立て、2024年のワールドツアーが終幕。

2025年は、早くも2月と3月にオーストラリアのメルボルン、ブリスベン、シドニーで開催される「KNOTFEST AUSTRALIA」への出演、そして、5月からは、自身初となる、UK & ヨーロッパでのアリーナツアー(全8カ国12公演)が決定している。5月30日に、UKで行われるツアーファイナルは、日本人グループとしては初となる、イギリスのTHE O2アリーナ(会場収容人数:約20,000人)でのワンマンを開催する。

