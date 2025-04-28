swettyとElle Teresa、『POP YOURS』オリジナル楽曲「I JUST」リリース

swettyとElle Teresaによる『POP YOURS』オリジナル楽曲「I JUST」が4月30日（水）0:00にリリースされる。
先日リリースされ大きな話題を呼んでいる唾奇とKohjiyaによる「PAGE ONE」に続く「I JUST」は、両者にとって初のコラボ曲。シーンの中でも独自の感性を提示し、多様な表現で多くの人々を魅了してきた両者。「I JUST」はシーンを生き抜いていく中での葛藤や悩みの中で、それでも自分を肯定することを表明する楽曲となっている。
swettyは楽曲「junkie」がバイラル・ヒットし、昨年『POP YOURS 2024』の「NEW COMER SHOT LIVE」にも出演し、熱量あふれるフレッシュなパフォーマンスで強烈な印象を残した。Elle Teresaは等身大のキャラクターから生まれる大胆かつ繊細なリリックが共感をよび、同性を中心に圧倒的な人気を誇り、『POP YOURS』を含む大型フェスへの出演に加え、柴田聡子との異色の2マンなど他とは一線を画す活動を続けている。ともに『POP YOURS 2025』ではDAY 2への出演が決定している。
先週リリースされた唾奇、Kohjiya「PAGE ONE」に加え、2023年にBonbero、LANA、MFS、Watsonの「Makuhari」、2024年はLEX&LANAの「明るい部屋」、Kaneee、Kohjiya&Yvng Patraの「Champions」、JJJ、BLASÉ、Bonberoの「YW」などのオリジナル楽曲をリリースしてきた『POP YOURS』。「I JUST」も、それらの楽曲に続き、新風を巻き起こしている両者だからこその化学反応が起こる楽曲となりそうだ。
＜リリース情報＞
swetty, Elle Teresa
「I JUST」
2025年4月30日配信スタート
https://popyours.lnk.to/IJUST
Lyrics by swetty, Elle Teresa
Produced by ZOT on the WAVE & dubby bunny
Mixed by Ryusei
Mastered by Nicolas De Porcel
Artwork Photo by Uran Sakaguchi
＜ライブ情報＞
POP YOURS 2025
日程：2025年5月24日（土）・5月25日（日）
時間：開場9:30 / 開演11:00
会場：幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
出演者：
DAY1：5月24日（土）
¥ellow Bucks
ANARCHY
Benjazzy
BIM
Charlu
eyden
Fuji Taito
IO
Jinmenusagi
JP THE WAVY
Kaneee
KM
kZm
LANA
7
SEEDA
3House
Watson
NEW COMER SHOT LIVE
STACK THE PINK
Tete
TOKYO世界
ziproom
（AtoZ）
DAY2：5月25日（日）
JJJ
Bonbero
DADA
Daichi Yamamoto
Elle Teresa
G-k.i.d
Jin Dogg
Kohjiya
Kvi Baba
lil soft tennis
MIKADO
NENE
PUNPEE
STUTS on the WAVE
swetty
唾奇
Yo-Sea
NEW COMER SHOT LIVE
DAB
5Leaf
lilbesh ramko
Tade Dust
（A to Z）
チケット：Sold Out
オフィシャルサイト：https://popyours.jp/