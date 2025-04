swettyとElle Teresa、『POP YOURS』オリジナル楽曲「I JUST」リリース

swettyとElle Teresaによる『POP YOURS』オリジナル楽曲「I JUST」が4月30日(水)0:00にリリースされる。

先日リリースされ大きな話題を呼んでいる唾奇とKohjiyaによる「PAGE ONE」に続く「I JUST」は、両者にとって初のコラボ曲。シーンの中でも独自の感性を提示し、多様な表現で多くの人々を魅了してきた両者。「I JUST」はシーンを生き抜いていく中での葛藤や悩みの中で、それでも自分を肯定することを表明する楽曲となっている。

swettyは楽曲「junkie」がバイラル・ヒットし、昨年『POP YOURS 2024』の「NEW COMER SHOT LIVE」にも出演し、熱量あふれるフレッシュなパフォーマンスで強烈な印象を残した。Elle Teresaは等身大のキャラクターから生まれる大胆かつ繊細なリリックが共感をよび、同性を中心に圧倒的な人気を誇り、『POP YOURS』を含む大型フェスへの出演に加え、柴田聡子との異色の2マンなど他とは一線を画す活動を続けている。ともに『POP YOURS 2025』ではDAY 2への出演が決定している。

先週リリースされた唾奇、Kohjiya「PAGE ONE」に加え、2023年にBonbero、LANA、MFS、Watsonの「Makuhari」、2024年はLEX&LANAの「明るい部屋」、Kaneee、Kohjiya&Yvng Patraの「Champions」、JJJ、BLASÉ、Bonberoの「YW」などのオリジナル楽曲をリリースしてきた『POP YOURS』。「I JUST」も、それらの楽曲に続き、新風を巻き起こしている両者だからこその化学反応が起こる楽曲となりそうだ。

<リリース情報>

swetty, Elle Teresa

「I JUST」

2025年4月30日配信スタート

https://popyours.lnk.to/IJUST

Lyrics by swetty, Elle Teresa

Produced by ZOT on the WAVE & dubby bunny

Mixed by Ryusei

Mastered by Nicolas De Porcel

Artwork Photo by Uran Sakaguchi

<ライブ情報>

POP YOURS 2025

日程:2025年5月24日(土)・5月25日(日)

時間:開場9:30 / 開演11:00

会場:幕張メッセ国際展示場9〜11ホール

出演者:

DAY1:5月24日(土)

¥ellow Bucks

ANARCHY

Benjazzy

BIM

Charlu

eyden

Fuji Taito

IO

Jinmenusagi

JP THE WAVY

Kaneee

KM

kZm

LANA

7

SEEDA

3House

Watson

NEW COMER SHOT LIVE

STACK THE PINK

Tete

TOKYO世界

ziproom

(AtoZ)

DAY2:5月25日(日)

JJJ

Bonbero

DADA

Daichi Yamamoto

Elle Teresa

G-k.i.d

Jin Dogg

Kohjiya

Kvi Baba

lil soft tennis

MIKADO

NENE

PUNPEE

STUTS on the WAVE

swetty

唾奇

Yo-Sea

NEW COMER SHOT LIVE

DAB

5Leaf

lilbesh ramko

Tade Dust

(A to Z)

チケット:Sold Out

オフィシャルサイト:https://popyours.jp/