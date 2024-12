ハンバーガーショップ「ロッテリア」は12月26日より、「リラックマ」とコラボレーションしたロッテリアオリジナル「しあわせまくまく リラックマ福袋」を数量限定で販売する。

今年の福袋は、毎日のご飯とおやつが一番の関心事であるリラックマとコラボ。“お家でもロッテリアでも、パクパク(まくまく)でみんな幸せ”をテーマに、ロッテリア限定の描き下ろしデザインのプレートやランチョンマットなど5つのアイテムと、4,500円分の「ロッテリア お食事クーポン」がセットになって4,800円というお得な福袋となっている。

まずは、リラックマたちと一緒に食事を楽しんでいるかのような幸せな気持ちになれるという食器のセット。

ハンバーガーやポテトをおいしそうに頬張るリラックマ・コリラックマ・キイロイトリのイラストが描かれているプレート(約Φ178×H20mm)と、ロッテリアのメニューやリラックマたちが総柄で描かれているミニボウル(約Φ110×H56mm)が登場。どちらも陶磁器製で、食卓になじむ柔らかな色合いがポイント。

また、キャラクターが全員集合したランチョンマット(約H257×W364mm)もセットになっており、汚れてもさっと拭くだけできれいになる素材が採用されている。こちらもロッテリア限定描き下ろしデザインで、プレートやミニボウルと一緒に使えば、食事タイムがより華やかになるアイテムとなっている。

ロッテリア限定描き下ろしデザインの壁掛けカレンダー(見開き約H297×W210mm)も用意されており、毎月デザインが異なる季節感のあるイラストを採用。また、ロッテリアのメニューを頬張る描き下ろしデザインのリラックマたちが1面ずつ大きくあしらわれたキューブ型のBOXティッシュ(約H110×W110×D110mm)も。キャラクターごとのイメージカラーに合わせた背景色がポイント。

これらの5つのアイテムに、2025年3月31日まで使用できる4,500円分の「ロッテリア お食事クーポン」も付いて価格は4,800円。12月26日より、一部店舗を除く全国の「ロッテリア」にて数量限定で販売される。購入は1人3個まで。

(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.