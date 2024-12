バンダイスピリッツは、「ONE PIECEカードゲーム プレミアムブースター ONE PIECE CARD THE BEST ストレージボックスセット」(3,960円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年3月発送予定。

本商品は「ONE PIECEカードゲーム プレミアムブースター ONE PIECE CARD THE BEST【PRB-01】」(以下「PRB-01」)のセット商品となり、「PRB-01」5パックに加えて、本商品限定デザインのストレージボックス、新規イラストカードが収録されたボーナスパックが同梱された豪華な内容の特別なセットとなっている。

ストレージボックスは全5種のうち1種がランダムで入っており、ボーナスパックは強力なカード7種を新規イラストで収録し、1パックに2枚が封入されている。また、ボーナスパックのカードにはパラレル版が存在する。

(C)尾田栄一郎/集英社(C)尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション