サンリオエンターテイメントが運営するサンリオピューロランドは、1月10日から4月8日の期間で、推し活ライフを応援するイベントが盛りだくさんの「推し活ピューロランド」を開催する。

イベント期間中は、期間限定パレード「きゅあかわきゅーと!デビュー記念ライブ」を上演。ピューロランドで誕生した、個性豊かなメンバー6キャラクターで構成された新生アイドルユニット「きゅあかわきゅーと!」のデビューライブを開催する。アイドルらしく華やかで可愛らしい、リボンやフリルで装飾されたコスチュームに身を包んだハローキティやシナモロール、クロミ、マイメロディなどキャラクターたちの、デビューライブを一緒に楽しめる。

パレードと同じく新作コスチュームで登場する「推し活ピューロランド スペシャルグリーティング」(事前予約制)では、それぞれのキャラクターたちを1分間ひとりじめできるチャンスもある。

また、期間中にあわせて、アイドルや声優、タレント、アニメコンテンツなど、さまざまなジャンルのアーティストとのコラボレーションイベント「推し活ピューロランドフェス」を開催する。デイパスポート付きのチケットで、アーティストとキャラクターとのコラボレーションが見られるスペシャルライブやトークイベントとあわせて、ピューロランドも一日楽しめる。

さらに「お口の恋人ロッテ」のチョコレートとコラボした特別イベントも開催する。3Fエントランスホールに登場する特別デザインのフォトスポットや、フォトスポットとも連動したピューロランド限定のガーナチョコレートを販売。 パッケージを組み立てると、アクリルスタンドを飾ることができるステージのようなフォトスポットに大変身する仕組みになっている。

スペシャルコラボレーションメニュー

シナモロールドリームカフェとサンリオレインボーワールドレストランでは、限定コラボレーションメニューを3品販売する。 「ガーナリップル」と「コアラのマーチ」を使用した「ハローキティの赤推し♡とろけるプリンのKAWAIIサンデー」と、「トッポ」で飾り付けをした「クロミの紫推し♪キューティーベリークレープ」、同じく「トッポ」で飾り付けをした「マイメロディのピンク推し♡ラブリーベリークレープ」となっている。

期間中にあわせて、期間限定フードメニューも登場。キャラクターをモチーフにしており、推しカラーとも相性ぴったりだ。推しの形にとらわれない、それぞれのカラーが目を引く限定グッズも多数登場する。

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN S/D•G