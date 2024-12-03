LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、最も支持を集めた作品をランキング化した「LINEマンガ 2024 年間ランキング」として、連載、単行本それぞれトップ15を12月3日に公開した。

「LINEマンガ 2024 年間ランキング」は、連載もしくは単行本作品の読者数・いいね数・購入数など複数の要素を加味し、2024年1月1日～10月31日の期間中に最も支持を集めた作品をランキングしたもの。

連載ランキングの1位に選ばれたオリジナルwebtoon作品『入学傭兵』は、「LINEマンガ2023 年間ランキング」「LINEマンガ 2024上半期ランキング」でも1位を獲得した大人気作で、引き続きその人気を不動のものとしている。単行本ランキングでは、今年実写映画の4作目も公開された『キングダム』(集英社)が堂々1位に。その他、メディア化された人気作品が名を連ねている。

なお、「LINEマンガ」では12月3日～12月25日の期間中、無料話の増量や毎日実施される様々なイベントなど「LINEマンガ 宴(UTAGE)2024」を開催中だ。

LINEマンガ 2024 年間ランキング(連載)

入学傭兵(原作：YC 作画：rakhyun／LINEマンガ) よくある令嬢転生だと思ったのに(原作：lemonfrog 脚色：DOYOSAY 絵：A-Jin (c)MSTORYHUB／LINEマンガ) 真なる男(原作：Lucas 作画：Dogado 脚本：Ha Neulso (c)JAEDAM／LINEマンガ) アカデミーの天才剣士(文・絵：C.H 原作：SeoGwando (c)BLUEPIC／LINEマンガ) 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～(原作：江藤俊司 線画：疾狼 背景：3rd Ie 着色・制作：Studio No.9／Studio No.9) 再婚承認を要求します(Alphatart, SUMPUL, HereLee (c)MSTORYHUB／LINEマンガ) 俺だけレベルMAXなビギナー(脚色：WAN.Z(redice studio) 原作：Maslow 作画：swingbat (c)RIVERSE／LINEマンガ) 俺だけレベルアップな件(漫画：DUBU(REDICE STUDIO) 原作：Chugong 脚色：h-goon (c)DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018 / D&C MEDIA) /lanvowT/pnjo 俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～(原作：江藤俊司 ネーム：フウワイ 線画：土田健太 背景：3rd Ie 着色：maruco 制作：Studio No.9／Studio No.9) 義家族に執着されています(漫画：seungu 原作：Han Yoon seol／LINEマンガ) 略奪された花嫁(文・絵：SOY MEDIA 原作：Kanghee Jamae (c)Terapin／LINEマンガ) ナノ魔神(画：GGBG 脚色：Great H 原作：HANJUNG WOLYA (c)RIVERSE／LINEマンガ) 夫の家庭を壊すまで(原作・脚本：赤石真菜 作画：MUGEN FACTORY (c)︎HykeComic／Amuse) 皇后の座を捨てます(作画：galbi 脚色：Kim hee sung 原作：HANBOYEON (c)SEOUL MEDIA COMICS／LINEマンガ) 見捨てられた推しのために(原作：Kim Seonyu 文：Ryuho 絵：ギミョン／LINEマンガ)

■LINEマンガ 2024 年間ランキング(単行本)