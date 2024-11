小嶋陽菜がプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」は、Exclusive Collectionの新作「Versailles Rose」を発表した。12月5日より渋谷スクランブルスクエアのPOP UP SHOPで先行発売され、12月13日19:00より公式サイトにて発売開始する。

新作「Versailles Rose」シリーズの特徴

「Versailles Rose」シリーズは、ヴェルサイユ宮殿の庭園に咲き誇る薔薇にインスパイアされたデザインが特徴で、華やかさとROSIERらしい上品さを兼ね備えている。ブラ、ショーツ、ソングの3アイテムで展開されており、ブラはB~Fカップ、ショーツとソングはS~Lのサイズ展開となっている。

カラーは「pure white」と「velvet rose」の2色展開で、「velvet rose」はモチーフのカラーが際立って奥行きが出るようにレースとモチーフを異なるローズ色に染め、配色にこだわった。ROSIERでは初めて展開する「pure white」も女性らしさを引き立てるカラーリングに仕上がっている。価格はブラが8,900円、ショーツが4,900円、ソングが4,700円。

「Versailles Rose」シリーズ/velvet rose

渋谷スクランブルスクエアでのPOP UP SHOP

12月5日から11日までの期間限定で、渋谷スクランブルスクエア内に「ROSIER by Her lip to」のPOP UP SHOPがオープンする。新作「Versailles Rose」シリーズのほか、ブランドを代表する定番アイテムやPOP UP限定商品が販売される。

◆ポップアップショップ限定アイテム

◆ポップアップショップ展開アイテム

会場限定のノベルティとして、20,000円以上の購入者には「ROSIER Multi Pouch」の新色「garnet」がプレゼントされる。また、POP UP限定セット「ROSIER Padded Tote Set」も登場する。

◆ポップアップショップ限定セット

ROSIER Padded Tote Set

◆ショッピングノベルティ

ROSIER Multi Pouch新色「garnet」

「ROSIER by Her lip to POP UP SHOP at SHIBUYA SCRAMBLE SQUARE」は、12月5日~11日に渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン 5階 +Q(プラスク)グッズ内 Event Stage5Aで開催。営業時間は10時~21時。