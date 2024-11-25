アンカー・ジャパンは、「Amazon ブラックフライデー」(11月29日～12月6日)および「Amazon ブラックフライデー 先行セール」(11月27日～11月28日)において、280製品以上を最大56%OFFで販売する。本セールでは、ロボット掃除機「Eufy X10 Pro Omni」や大容量ポータブル電源「Anker Solix C1000 Portable Power Station」など、注目製品をラインナップしている。

ロボット掃除機などが特別価格で登場

今回のセールの注目製品の一つが、ロボット掃除機「Eufy X10 Pro Omni」。このモデルは、「押して拭く」加圧式デュアル回転モップによる強力な清掃力、障害物を認識して回避する高度なAI機能、セルフクリーニングステーションによる手間いらずのメンテナンス機能が特徴。「Eufy X10 Pro Omni」は、発売以来最安値となる7万7,770円で提供される。

同社は「Amazon ブラックフライデー」期間中、充電関連製品やオーディオデバイス、家電製品など幅広いカテゴリーの商品を揃えている。注目製品は以下の通り。

Soundcore Liberty 4(完全ワイヤレスイヤホン)

ハイレゾ音源再生に対応し、ノイズキャンセリング機能を搭載。特価は9,990円で、通常価格から33%OFF。

Anker Solix C1000 Portable Power Station(大容量ポータブル電源)

アウトドアや防災用途に、特価7万9,900円。通常価格から43%OFF。

Anker Prime Charging Station(8-in-1, 240W)

複数デバイスを効率的に充電可能な電源タップ。特価1万3,990円で30%OFF。

Nebula Capsule 3(モバイルプロジェクター)

Google TVを搭載し、自宅で映画館のような体験が可能。特価5万2,490円で25%OFF。

これらの製品は、セール期間中に限り特別価格で提供される。

Amazonブラックフライデー先行セールも

「Amazon ブラックフライデー」のセールに先駆け、11月27日から28日まで「Amazon ブラックフライデー 先行セール」が開催される。 先行セールでは、主要製品をいち早く購入できる機会が提供されており、注目の製品は本セールと同じ価格で購入可能。※セール対象製品は期間中に予告なく終了する場合がある。