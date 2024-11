英語の学習にはさまざまな方法がありますが、楽しみながら発音スキルを上達させるなら早口言葉を覚えるのもおすすめ。本記事では、英語の早口言葉12選を定番、短文、長文のジャンル別にまとめて紹介します。

英語の早口言葉【定番編】

まずは、定番の早口言葉を紹介します。

Peter Piper picked a peck of pickled peppers.

読み方 : ピーター パイパー ピックト ア ペック オブ ピックルド ペッパーズ

意味 : ピーター・パイパーはたくさんのピクルスをつまんだ

英語の早口言葉の中でも代表的なもののひとつです。Pの発音が続くのが難しいとされています。ちなみにこの早口言葉には続きが。全文は以下の通りです。

Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

全て暗記して発音できれば、ネイティブにも驚かれるかもしれませんよ。

She sells seashells by the seashore.

読み方 : シー セルズ シーシェルズ バイ ザ シーショア

意味 : 彼女は海岸で貝殻を売っています

こちらも、「Peter Piper~」と並んで有名な英語の早口言葉。英語の教科書で学んだ覚えがある人もいるかもしれません。同じくロングバージョンがあるのでぜひ挑戦してみましょう。全文は以下の通りです。

She sells seashells by the seashore. The shells she sells are surely seashells. So if she sells shells on the seashore, I’m sure she sells seashore shells.

英語の早口言葉【短文編】

次に、初心者も挑戦しやすい短めの早口言葉を紹介します。

A snake sneaks to seek a snack.

読み方 : ア スネーク スニークス トゥ スィーク ア スナック

意味 : 蛇がおやつを探してこっそりと忍び寄る

実際に想像したらちょっと怖い内容ですね。Sの発音に気を付けて読んでみましょう。

Cooks cook cupcakes quickly.

読み方 : クックス クック カップケーキ クイックリー

意味 : コック(料理人)はカップケーキを素早く調理する

日本語では料理人のことを「コックさん」と呼びますが、英語では発音が異なりそのままでは意味が通じないので気を付けましょう。英語では、「クック」が正しい発音です。

Freshly fried fresh flesh.

読み方 : フレッシュリィー フライドゥ フレッシュ フレッシュ

意味 : 油で揚げたての新鮮な肉

日本人が特に苦手とするRとLの発音を同時に練習できる早口言葉です。Lは舌先を上の前歯に付けて発音しますが、Rは舌先をどこにも付けずに発音します。

Eight apes ate eight apples.

読み方 : エイト エイプス エイト エイト アッポゥズ

意味 : 8匹の猿が8個のリンゴを食べた

意味も分かりやすく、読みも比較的簡単な早口言葉です。見た目が違ってもAとEの発音が似ていることを意識して読んでみましょう。

He threw three free throws.

読み方 : ヒー スルー スリー フリー スローズ

意味 : 彼はフリースローを3本投げた

この早口言葉は、日本人にとって難しいthの発音が注目ポイントです。上下の前歯で舌先を軽く挟むことを意識して取り組みましょう。

英語の早口言葉【長文編】

次に、慣れてきたら挑戦したい長めの早口言葉を紹介します。

Vincent vowed vengeance very vehemently.

読み方 : ヴィンセント ヴァウド ヴェンジェンス ヴェリー ヴィエメントリー

意味 : ヴィンセントはとても激しく復讐を誓った

苦手な人も多いVの発音を練習できます。上の前歯を下唇に当てて、下唇を弾くように発音するのがコツです。Bの発音との違いを意識しましょう。

Can you can a can as a canner can can a can?

読み方 : キャン ユー キャナ キャン アズ ア キャナー キャン キャナ キャン

意味 : 缶詰屋が缶詰するようにあなたも缶詰をできますか

canという単語には複数の意味があり、この文章では助動詞(~できる)、動詞(缶詰にする)、名詞(缶)という3つの意味で使われます。canの後にaが続くと「キャナ」と続けて発音する点にも注意しましょう。

A big black bug bit a big black bear.

読み方 : ア ビッグ ブラック バグ ビット ア ビッグ ブラック ベア

意味 : 大きな黒い虫が大きな黒い熊を噛んだ

Bの発音が続く早口言葉です。この文章にも実は続きがあります。全文は以下の通りです。

A big black bug bit a big black bear, but the big black bear bit the big black bug back.

Fred fed Ted bread, and Ted fed Fred bread.

読み方 : フレッド フェッド テッド ブレッド エンドゥ テッド フェッド フレッド ブレッド

意味 : フレッドはテッドにパンをあげて、テッドはフレッドにパンをあげた

2人の仲の良さに思わずほっこりするような内容ですね。fedはfeed(食べさせる、与える)の過去形です。語尾がすべてdで終わるので、つられないように気をつけましょう。

Vivian believes violent , violet bugs have very big value.

読み方 : ヴィヴィアン ビリーヴス ヴァイオレント ヴァイオレット バグス ハヴ ヴェリー ビッグ ヴァリュー

意味 : ヴィヴィアンは乱暴なスミレ色の虫に大きな価値があると信じている

BとVの発音がミックスされた難易度の高い早口言葉です。Bは日本語のバ行に近い発音を意識して、Vは既出の通り上の前歯を下唇に当てて弾くように発音しましょう。

英語の早口言葉を練習して楽しく英語を学ぼう!

英語の早口言葉を紹介してきました。

早口言葉は、楽しみながら英語を上達させることができる学習方法です。本記事で取り上げたもの以外にも英語の早口言葉はたくさんあるので、文法書や問題集での勉強に飽きてきたら、ぜひ気分転換にトライしてみてくださいね。