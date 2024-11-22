セブン-イレブン・ジャパンは、オリジナルグッズと電子クーポンをセットにした「福袋2025」を11月25日14時からセブンネットショッピングで数量限定で予約受付を開始する。また、一部の地域では店頭での予約も可能だ。 一部エリア(北海道、東北、中国、四国、九州)ではセブン-イレブン店舗での予約受付も11月25日10:01から行われる。 価格は3,630円。数量限定のため、予定数量に達し次第受付終了となる。
限定グッズと電子クーポンのセット内容
セブン-イレブン福袋2025には、ここでしか手に入らないオリジナルグッズ4点と、全国のセブン-イレブンで使える合計3,108円分の電子クーポンが含まれている。
グッズの詳細は以下の通り。
◆トートバッグ
セブン-イレブンのレジ袋風デザインで、アウトドアや買い物に便利。
サイズ：(約)W400×H350×マチ145mm
◆シリコンポーチ
セブン-イレブンのサインポール看板をモチーフにした可愛らしいデザイン。
サイズ：(約)W100×H120×マチ33mm
◆キルトブランケット
セブン-イレブンのロゴを使用した暖かいデザイン。裏起毛仕上げ。
サイズ：(約)W900×H700mm
◆チケットケース風ファイル
チケットやレシートの整理に便利な仕様。
サイズ：(約)W185×H85ｍｍ
◆電⼦クーポン
●電⼦クーポン内容(合計3,108円引き相当)
電⼦クーポンは専⽤のLINEアカウント(セブンドリームキャンペーン受付)からの引き渡しとなる。電⼦クーポンの受け取り⽅法は福袋に同封された「福袋電⼦クーポン引換券」の確認を。 クーポンの利⽤期間は1⽉1⽇～4⽉30⽇までを予定。
●福袋電子クーポン対象商品
- セブンカフェ各種(112円引き×9枚)
- 税抜き290円以下のおにぎり・寿司(100円引き×9枚)
- オリジナルスイーツ各種(100円引き×6枚)
- サンドイッチ/ロール各種(100円引き×6枚)