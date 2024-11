Mrs. GREEN APPLE若井「ムスっとしていて、あまり愛想は良くないけど…」実家で飼っているネコの特徴は？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。11月11日(月)の放送では、「11」が並んだ日付にちなんで、11歳の生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介。この記事では、「若井家の愛猫」に関する質問に若井が答えたパートを紹介します。若井先生にどうしても伝えたいことがあります! ぼくはトイプードルを飼っています。名前は、若井先生が飼っているネコちゃんと同じ名前の「もずくちゃん」です。そして、ぼくのお父さんの名前は若井先生と同じ「ひろと」です。若井先生と、さらにペットの名前が同じなことにびっくりしました!若井先生の家のもずくちゃんは、どんな性格のネコちゃんですか? うちのもずくは、ぬいぐるみが大好きで、寝るのが大好きなワンちゃんです! ぼくはまだミセスのコンサートに行ったことないので、お母さんと一緒に行くのが夢です。(11歳)大森:若井は実家で猫を飼っているんだよね。若井:そうそう! 黒猫のマンチカンの「もずく」くん!大森:すごいかわいいね!若井:どんな性格のネコちゃんですかということなんですけれども、本当にムスっとしていて、あんまり愛想はよくないですね!大森:自分のペースを持っているんだ。若井:「俺に触れるな!」みたいな感じ! 撫でるとすぐどっか行っちゃうし。藤澤:女の子だと思ってた!若井:黒猫だから、同じような色をした「もずく」にしたらしいよ! で、僕はもずく大好きだから。番組では他にも、キュンとくる仕草について語り合う場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/