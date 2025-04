ワンオクTaka「僕は当時まだバイトをしていたのですが…」バンド結成当時を振り返る

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30~11:55)。3月9日(日)、16日(日)、23日(日)、30日(日)の4週にわたり、ロックバンド「ONE OK ROCK(ワンオクロック)」のボーカルTakaさんをゲストに迎えてお届けします。この記事では3月30日(日)の放送内容を紹介。バンド結成当時を振り返りました。――2005年にバンド結成。エモ、ロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなライブパフォーマンスが若い世代に支持されてきたONE OK ROCK。日本のみならず海外レーベルと契約をし、アメリカ、ヨーロッパ、アジアでワールドツアーを成功させるなど世界基準バンドとして活躍。去年開催された過去最大規模のワールドツアーでは、およそ19万人を動員しました。ワンオク加入前、Toruさん(Gt)とRyota(Ba)さんはダンスアイドルグループ「HEADS(ヘッズ)」と活動していました。木村は「Takaはまた違うグループで踊っていて、ToruくんとRyotaくんは(HEADSで)踊っていたけど『こっち(楽器)もやるわ』みたいな感じになった感じ?」と質問。Takaさんは「まさにそうです。最初に素人が楽器を持ってやり始めたけど、うちのギターのToruは自分が歌えないことにすぐに気づいて、『ボーカリストを探すぞ』という方向になって」と説明。「僕は当時まだバイトをしていたのですが、そのバイト先に友達の紹介で現れて。僕はその前に、バンドというか、発表会程度のものですが2回ライブをやったことがあって。そこにうちのギターが来て(僕のライブを観て)、バイト先にも来て、半ば強引にリハーサルスタジオに連れて行かれて(笑)。そこで初めて会ったメンバーとスタジオで大きい音を出して、『なんかいいな』って」と回顧。ドラムのTomoyaさんは加入前だったと言うTakaさんは、「2人ぐらいサポート(ドラム)を入れた後にTomoyaを紹介してもらって、正式加入してもらいました。当初は5人でやっていました。ちょうどドラマのタイアップが決まって、主題歌が決定したタイミングで1人脱退しちゃったんです。そこから4人です。おそらく、一般的に『ONE OK ROCK』っていうものが少しずつ認知されていったのは、そのぐらいからだと思います」とバンド結成当時を振り返りました。番組では他にも、Takaさんが「バンド名の由来」について語る場面もありました。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/