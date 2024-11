ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2021年3月に開業した人気エリア『スーパー・ニンテンドー・ワールド』のエリアを拡張し、「ドンキーコング」をテーマにした新エリア『ドンキーコング・カントリー』を、2024年12月11日に世界で初めてオープンすることを発表した。

新エリアが加わることにより、『スーパー・ニンテンドー・ワールド』の敷地面積は1.7倍に。体験価値がさらなる高い次元に引き上がる革新性と創造性にあふれた新体験を提供するという。

「黄金のしんでん」は、実際にゲームのステージとしても登場したことのある、ジャングルの最奥の地にある光り輝く建造物だ。内部へと足を踏み入れば、まるで「ドンキーコング」の世界に入り込んだような、謎につつまれた遺跡の空気を全身で感じとることができる。

「黄金のしんでん」内部では、太古の昔に描かれた、しかしどこかで目にしたことのある謎の壁画が。ゲストは、アトラクション乗車前からワクワクドキドキが止まらない体験を、このダイナミックな空間で味わうことができるとのこと。

新アトラクションの「ドンキーコングのクレイジー・トロッコ」は、任天堂代表取締役フェローの宮本茂をはじめ、任天堂のクリエイティブチームと強力なタッグを組んで生み出された、視覚的にも体感的にも本能を揺さぶられる、刺激あふれるイノベーティブでスリリングなコースターだ。

ゲストはクレイジー・トロッコに乗ってジャングルを駆け抜けながら、ドンキーコングとディディーコングがティキ族から“ゴールデンバナナ”を守る冒険を手伝っていく。タルから飛び出たり、ガタガタのコースを疾走しながら障害物をかわしたり、飛び越えていったり、ジャングル中をワイルドに駆け巡る、新進気鋭のファミリーコースターとして登場する。ライドの体験時間は約2分で、1台あたり4名の定員となっている。身長制限は107cm以上で、107cm以上122cm未満の人には、付き添い者が必要となる。

『ドンキーコング・カントリー』には新進気鋭のライド・アトラクションのほか、フード&ショッピングなども勢ぞろいする。11月13日からは、「ドンキーコング」のトレードマークである赤ネクタイやゲームでもおなじみのタルがデザインされたチケットホルダー、エリアのトロピカルなイメージにぴったりのカラフルで超元気な色合いが目を引くストラップなど、“PLAY WILD! ”体験をより一層盛り上げる新グッズの先行販売がワンナップ・ファクトリーにて開始となる。

また、今回のエリア拡張を記念し、人気アトラクションがセットになったチケット「ユニバーサル・エクスプレス・パス ~ドンキーコングスペシャル~」を11月13日12:00より発売する。対象利用日は、NO LIMIT! カウントダウン 2025の開催日を除く2024年12月11日~12月31日まで。販売はユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトで行われ、価格は4,200円~8,400円。そのほかユニバーサル・エクスプレス・パス(1月利用日分以降)も同時発売する。詳細は公式WEBサイトを確認すること。

さらに、「ユニバーサル・プライム年間パス・グランロイヤル」を持っている人を対象に、グランドオープン前に一足先に新エリアを楽しめる特別な機会を用意している。詳細は後日発表する。

