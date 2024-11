アイドルグループ・Jams Collectionの津代美月が11月14日に発売する、1st写真集『24(つし)の秘密』(3,520円 A4/128ページ KADOKAWA)先行カット第2弾が13日、公開された。

津代美月 1st写真集『24の秘密』先行カット

ランジェリー着用のシャワーシーンにも挑戦

10月16日に24歳の誕生日を迎えたばかりの津代美月(愛称・つし)の23歳の姿をたっぷり収めた同作。撮影はインドネシア・バリにて行われた。

そして今回、表紙にもなった赤ランジェリー、ニーハイがキュートなボディスーツ、リゾート感いっぱいのラベンダーのワンピース、フルーツとのペパーミントグリーンのTシャツ、バブルバスと、リゾートならでは表情を見せたつしの魅力が詰まった先行カット5枚が公開。写真集にはほかにも未公開の衣装が数多く掲載され、さらに人生初のランジェリー着用のシャワーシーンにも挑戦している。

また、購入特典も一挙公開。期間限定でAmazonでは表紙アザーカットPDF データ配信が、セブンネットショッピング、楽天ブックスではブロマイドが、HMV&BOOKS online ではフォトカードが付く特典も。さらに、直筆サイン本が手に入るお渡し会の当日券の販売が決定。11月24日に東京・HMV&BOOKS SHIBUYA、12月1日に兵庫・HMV 三宮オーパにて開催、こちらも限定生写真5種類が配布される。

なお、11月14日の発売日から、購入特典として表紙アザーカットPDFデータ配信が付く電子版が、Amazonほかストアで購入できる。

津代美月コメント

写真集のリリース第2弾が出ました! もうすぐ発売でドキドキ・・・色んなつしが沢山見られるのもそうだけど想いが詰まった素敵すぎる写真集を早く見てほしい気持ちでいっぱい! スキショット早く語りたい! 楽しみにしててね!

(C)KADOKAWA (C) UP DANCE ENTERTAINMENT PHOTO/ You Ishii