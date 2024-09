アイドルグループ・Jams Collectionの津代美月が11月14日、1st写真集『24(つし)の秘密』(3,520円 A4/128ページ KADOKAWA)を発売する。

Jams Collection 津代美月 1st写真集『24(つし)の秘密』)

大胆な肌見せにも挑戦

同作は、10月16日に24歳の誕生日を迎える津代美月(愛称:つし)が大人になった姿をたっぷり収めた一冊に。2(ツー)4(シ)をかけて、『24の秘密』というタイトルは本人が考えたもので、テーマは“24歳のつしの秘密”。この写真集でしか見られないつしに出会える内容となっている。

ロケは南国ムードいっぱいのインドネシア・バリにて行われた。津代もすっかり気に入ったという広大な海が広がるクタビーチで昼、夕方、夜と3回にわたり撮影。特に夜のビーチでの撮影は本人が絶対に写真集に載せたいと希望したものだという。ほかにもクタビーチ前に立つ、熱帯植物が茂った巨大なリゾートホテルとジンバランからさらに南に位置するウルワツのヴィラを貸切って、素のつしの姿を写真に収めた。

また、表紙のまっ赤なランジェリーをはじめ、色鮮やかな ペパーミントグリーンの水着、ガーターが付いた白×ピンクのランジェリー姿、そしてシースルーのセクシ ーな黒ランジェリーと、これまであまりグラビア経験がないとは思えないほど大胆な肌見せにも挑戦した。さらに、子供の頃からダンスが好きだったという彼女の人生を振り返ったロングインタビューも掲載される。

津代美月コメント

1st写真集「24 の秘密」を手に取ってくれて有難うございます! 少し大人になった自分を見せれたらなって思いながらそのままの自分を撮っていただきました! 24(つし)の年に写真集を出させていただけることは夢みたいだし、全てが大切なページになりました。愛想つかさずずっと傍に居てくれて有難う。皆の頑張る理由になれてたら幸せです。

